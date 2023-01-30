"بيطرى الأقصر" تضبط كميات من مصنعات اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية الطب البيطرى بالأقصر ، بقيادة الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالأقصر، حملة مكبرة بمدينة الأقصر، والتى نجحت فى ضبط كميات من اللحوم ومصنعات الكبدة الغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات السيد القصير وزير الزراعة بتكثيف حملات التفتيش على محلات بيع الجزارة والثلاجات وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وخرجت تلك الحملات بالإشتراك مع الدكتورة وسام المرشدي مدير إدارة المجازر والتفتيش بمديرية الطب البيطري، والدكتورة سماح رضا قسم التفتيش بمديرية الطب البيطري، وعماد الدين فؤاد وأحمد ربيع مفتشي مديرية التموين بالأقصر، حيث تمكنت الحملة من ضبط 79 كيلو جرام مضبوطات، شملت 16 كيلو جرام لحوم مفرومة غير معلومة المصدر، و18 كيلو جرام من مصنعات كبدة مجمدة غير معلومة المصدر، و45 كيلو جرام من الدواجن ومصنعات الدواجن غير معلومة المصدر مع تغير في الخواص الطبيعية وجميع الأصناف غير معلومة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونياً.

كما شنت مديرية الطب البيطري بالأقصر برئاسة الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالأقصر، حملة مكبرة بمدينة أرمنت، بالإشتراك مع الدكتور الأمير عبد الرازق رئيس الإدارة البيطرية بأرمنت، والدكتورة تيسير بدوي، والدكتور محمد مدني رئيس قسم التفتيش بإدارة أرمنت، والدكتور حسين عبد العاطي مدير مجزر أرمنت، ومحمود حسين عثمان مفتش التموين بإدارة أرمنت، والدكتوره سيدة محمد رئيس قسم الإرشاد بإدارة أرمنت البيطرية، حيث تمكنت اللجنة من ضبط 62 كيلو جرام مضبوطات، شملت 25 كيلو جرام قطع كبدة مجمدة غير معلومة المصدر، و9 كيلو جرام كبدة مفرومه مجمدة غير معلومة المصدر، و8 كيلو جرام لحوم مفرومة غير معلومة المصدر، و3 كيلو جرام سمك ماكريل غير معلومة المصدر، و17 كيلو جرام دواجن مجمدة ومصنعات الدواجن، وجميع الأصناف السابقة غير صالحة للاستهلاك الآدمي مع تغير في الخواص الطبيعية وسوء تخزين وحروق تجميد، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونياً.