"الطب البيطرى" بالأقصر تحمي الثروة الحيوانية بتحصين الماشية ضد الجلد العقدى

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور فتحى سلمى مدير الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، عن تفعيل دور المديرية فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر، كل فى يومه المحدد أسبوعياً وبشكل منتظم، وذلك تزامناً مع الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأضاف مدير الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تشكلت لجنة طبية بيطرية من إدارة الأقصر البيطرية برئاسة الدكتور مايكل رفعت رئيس وحدة بندر الأقصر البيطرية، وعضوية الدكتور شادى زكريا رئيس وحدة المنشأة البيطرية، وبمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر الأقصر.

وأوضح الدكتور فتحى سلمى، أنه قامت اللجنة بالمرور على سوق الاقصر للماشية المقام بمنطقة الحبيل، وتم عمل تقصي وبائي نشط لمعرفة الوضع الوبائي بالسوق، بالإضافة إلى تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام، وذلك تزامناً مع الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام، فضلا عن توعية مربي وتجار الماشية بضرورة وأهمية تحصين الحيوانات الخاصة بهم ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام حرصا على صحة وسلامة وحماية الحيوانات من هذا المرض الوبائي، وتوعيتهم بخطورة المرض وما يسببه من خسائر اقتصادية بالغة فى الثروة الحيوانية، وتعريفهم بالمرض من حيث أعراضه على الحيوانات المصابة والتوعية بطرق نقل المرض ومصادر العدوى والتوعية بطرق الوقاية من المرض وطرق التحكم والسيطرة على المرض، كما تم القيام بالتوعية بأهمية التأمين على الماشية والمزايا التي يقدمها صندوق التأمين على الثروة الحيوانية للمربى فى حالة تأمينه على الحيوانات الخاصة به، والتوعية بأهمية ترقيم وتسجيل الحيوانات حرصاً على حصول الحيوان على كافة الرعاية البيطرية المقدمة من الوحدة البيطرية التابع لها.

ومن المقرر أن تستمر مديرية الطب البيطري بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها بقيادة الدكتور فتحى سلمى، فى تكثيف لجان التقصي والترصد الوبائي ولجان التحصين والإرشاد البيطرى بكافة أسواق الماشية المقامة بمراكز المحافظة، لذلك تناشد وتوصى مديرية الطب البيطري بالأقصر كافة مربي وتجار الماشية بضرورة التعاون مع هذه اللجان الطبية البيطرية بمشاركتهم الإيجابية، وتقديم الحيوانات الخاصة بهم القابلة للإصابة لتحصينها حرصا على صحة وسلامة وحماية الحيوانات من هذه الأمراض الوبائية، وحفاظاً على الثروة الحيوانية وتحقيقاً للتنمية المستدامة بها، وحرصاً على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى.



اللجان خلال تحصين الماشية فى سوق الحبيل بمدينة الأقصر



بيطرى الأقصر تحمى الثروة الحيوانية عبر تحصين الماشية فى سوق الحبيل



بيطرى الأقصر تحمى الثروة الحيوانية عبر تحصين الماشية



عمليات تحصين الماشية فى سوق الحبيل بمدينة الأقصر