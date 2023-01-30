اليوم السابع
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بدء العمل فى إنشاء محطة مونوريل بشتيل بجوار محطة قطارات الصعيد

الإثنين، 30 يناير 2023 04:27 م
بدء العمل فى إنشاء محطة مونوريل بشتيل بجوار محطة قطارات الصعيد مونوريل
كتب سيد الخلفاوى

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بدأت الشركات المنفذة لمشروع مونوريل 6 أكتوبر، أعمال تنفيذ محطة مونوريل غرب النيل ( بشتيل ) بالقرب من محطة قطارات صعيد مصر والمقرر افتتاحها قريبا، حيث ستكون المحطة النهائية لقطارات الصعيد التى وجهتها النهائية القاهرة الكبرى، ومحطة المونوريل ستتبادل الخدمة مع محطة القطارات، حيث تم استحداث محطة المونوريل بعد تعديل المسار للربط مع السكة الحديد.

ويربط مشروع مونوريل غرب النيل إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق العمرانية الجديدة "6 أكتوبر الجديدة" والمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، كما يخدم خط مونوريل غرب النيل التوسعات الكبيرة فى مدينة 6 أكتوبر مثل مشروع الإسكان الاجتماعى ومشروعات التنمية جنوب أكتوبر والتوسعات الجنوبية يبلغ طول مسار خط مونوريل غرب النيل 42 كم، وعدد المحطات 13 محطة ومن المخطط أن يتبادل هذا الخط الخدمة مع المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى فى محطة وادى النيل ومع القطار السريع "العين السخنة - مرسى مطروح - الفيوم" فى محطة نقابة المهندسين بالسادس من أكتوبر.

وتتمتع قطارات المونوريل المقرر تشغيلها فى مصر بنظام تكييف عالى السعة وتم تزويدها بممر آمن يسمح بإنتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة، والكاميرات التليفزيونية المثبتة فى مقدمتها للمراقبة المركزية للسكة، وشاشات LCD لاستخدامها لتزويد الركاب بالمعلومات كما يمكن استخدامها فى الأنشطة التجارية وذلك ببث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر، وأيضا يوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم القطار، كما تم تخصيص أماكن لذوى الاحتياجات الخاصة لمساعدتهم فى عملية التنقل، وتزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركوب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدى السمع.


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مونوريل 6 أكتوبر

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اكتوبر الجديدة



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