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بايدن يلتقى رئيس النواب الأمريكى الأربعاء القادم لمناقشة أزمة سقف الديون

الإثنين، 30 يناير 2023 09:55 ص
بايدن يلتقى رئيس النواب الأمريكى الأربعاء القادم لمناقشة أزمة سقف الديون بايدن
كتبت ريم عبد الحميد

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أعلن كيفين مكارثى، رئيس مجلس النواب الأمريكى، أنه سيلتقى بالرئيس جو بايدن يوم الأربعاء، لمناقشة آراء الأغلبية الجمهورية بالمجلس حول إنفاق الحكومة الفيدرالية ورفع سقف الاقتراض من أجل تجنب التخلف عن سداد الديون.

وأشار مكارثى فى تصريحات لقناة CBS إلى أنه يعرف أن الرئيس بايدن قال إنه لا يريد إجراء أى مناقشات، لكنه يعتقد أنه من المهم للغاية فعل ذلك، حيث أن الحكومة بأكملها مصممة من أجل التوصل إلى حل وسط.

وتابع قائلا إنه يريد إيجاد طريقة منطقية ومسئولة يمكن بها رفع سقف الديون مع السيطرة على الإنفاق. وأوضح إنه لا يعتقد أن هناك أحدا فى أمريكا لا يتفق على أن هناك بعض الإنفاق المهدر بواشنطن والذى يمكننا القضاء عليه.

وأكد مسئول بالبيت الأبيض أن بايدن سيستضيف مكارثى فى البيت الأبيض الأربعاء. وأنهما سيجريان نقشاشا حول سلسلة من القضايا، مضيفا أن هذا جزء من سلسلة من الاجتماعات التى يجريها قادة الكونجرس فى بداية الدورة التشريعية الجديدة.

وقال المسئول الذى لم يكشف عن هويته إن بايدن سيسأل مكارثى إذا كان ينوى الوفاء بالتزامه الدستورى لمنع التخلف عن سداد الدين، مثلما فعل قادة النواب والشيوخ الآخرين فى التاريخ الأمريكى، وكما تعهد ميتش ماكونيل وتشاك شومر وهاكيم جيفريس بأن بفعلوا. وسيؤكد الرئيس أن الأمن الاقتصادى لكل الأمريكيين لا يمكن أن يحتجز رهينة لفرض خفض إنفاق لا يحظى بشعبية على الاسر العاملة.

 

 وأوضح المسئول أن بايدن سيسأل عن خطة مكارثى، بما أن مشروع القانون الأول الذى قدمه فى المجلس سيزيد العجز بأكثر من 100 مليار دولار من أجل حماية الغش الضريبى للأثرياء ومقترحات أخرى من الجمهوريين فى مجلس النواب من شانها أن تخفض الأمن الاجتماعى والرعاية الطبية وغيرها من البرامج الهامة جنتها العائلات العاملة وكبار السن.

 

 


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