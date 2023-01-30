القبض على شقيقين لسرقتهما مهمات السكة الحديد بالشرقية

ألقى ضباط مباحث النقل والمواصلات بالشرقية، القبض على شقيقين، لاتهامهما بسرقة 300 كيلو جرام خاصة بالسكة الحديد نطاق مركز أبوكبير، وبإحالتهما للنيابة المختصة قررت حبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية إخطارًا من إدارة البحث الجنائي، قيام مباحث السكة الحديد، بضبط "على م ع" 33 عاما عاطل وشقيقه "محمد" 41 عاما مقيمان مركز أبوكبير، أثناء تواجدهما بجوار مزلقان شريط السكة الحديد بين محطة أبوكبير ونزلة خيال بنطاق مركز أبوكبير، وبحوزتهما 20 أفيزا خاصين بالسكة الحديد، و3 قطع حديد مختلفة الأطوال والأحجام تزن حوالى 300 كيلو، بهدف بيعها والتربح منها، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 92/26 أحوال، وتم إحالته للنيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

وفى سياق متصل، لقى شاب مصرعه فيما أصيب اثنان آخران إصابات متفرقة، إثر تعرضهم لوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بطريق هرية رزنة الجديد، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود إشارة مستشفى الزقازيق العام بوصول "عطية ع م" 16 عاما مقيم هرية رزنة مركز الزقازيق مصابا باشتباه كسر بالركبة اليمنى، و"عبد الرحمن أ ع" 16 عاما مقيم هرية مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، و"السيد م ال" 16 عاما مقيم هرية رزنة جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

فيما تبين من التحريات الأولية إشارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم طريق هرية الجديد طلعة الكوبري اتجاه المسلمية، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين من الفحص وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين، مما أسفر عن مصرع شاب وإصابة اثنين، وتم الدفع بمرفق الإسعاف ونقل المتوفى والمصابين إلى مستشفى الزقازيق العام، وتم رفع أثار الحادث من الطريق، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة والاستعلام عن حالة المصابان وتسليم الجثمان لذويه لدفنه.