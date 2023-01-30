اليوم السابع
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القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة محتويات الشقق السكنية بالقاهرة

الإثنين، 30 يناير 2023 11:57 ص
القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة محتويات الشقق السكنية بالقاهرة جريمة السرقة -أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية"، وبحوزتهما حقيبة بداخلها جهاز "لاب توب" وحقيبة يد بداخلها مجموعة من الفلاشات "مجهولين المصدر"، وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من داخل شقة كائنة بدائرة القسم "بأسلوب التسلق".
 
بالفحص أمكن التوصل للمجنى عليه مالك الشقة، وباستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، كما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق" وأنهما وراء ارتكاب واقعة سرقة مشغولات ذهبية عبارة عن (4 خاتم، إنسيال، 5 فصوص من الماس، سلسلة ذهبية بها دلاية) من داخل مسكن أحد الأشخاص بدائرة القسم.
 
وأضافا بالتصرف فى المسروقات بالبيع  لدى (عميليهما وأمكن ضبطهما، وعثر بحوزتهما على (5 فصوص من الماس – 2 خاتم ذهب - سلسلة ذهبية بها دلاية سوداء اللون – 2 خاتم ذهب -إنسيال ذهب)، وبمواجهتهما أقر أحدهما بعلمه بأن المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة ونفى الأخر علمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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