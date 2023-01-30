الفرنسيون يتخلون عن "الحمام الساخن" بسبب ارتفاع اسعار الغاز

كتب- وكالات

يضطر المواطنون الفرنسيون للتوفير في جميع مناحي الحياة من أجل عدم دفع فواتير باهظة، الأمر الذي يدفع سكان بعض الأحياء للتخلي عن الاستحمام بالماء الساخن.

ونقلت "سبوتنيك عربي"، عن قناة "فرانس 3"، إنه بسبب الزيادة الحادة في أسعار الغاز يتعين على سكان المجمع السكني في تولوز التخلي عن الاستحمام بالماء الساخن، حيث قفزت أسعار فواتير "الشقة الجماعية" ثلاث أضعاف.

وبحسب التقرير، اشتكت صوفي باسكيل إحدى سكان المجمع في المقابلة قائلة: "أعلّم الأطفال أن يأخذوا حماما باردا وقصيرا جدا، واغسل وجهي بالماء البارد... نحن نستعد لفصل الصيف عندما يكون هناك حمام بارد".

وأضافت "إن توفير الماء الساخن هو الطريقة الوحيدة لخفض التكاليف".

وتابعت قائلة: "زادت الفواتير من 140 يورو إلى 400 يورو شهريا، وأتقاضى راتبا يعادل 1100 يورو".