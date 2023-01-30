العراق يشكل لجنة للتنسيق مع ألمانيا لتطوير العلاقات وتنفيذ مشاريع مشتركة

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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأحد، جدية ورغبة بلاده في العمل المشترك مع ألمانيا، معلنا تشكيل لجنة من الوزارات والجهات ذات العلاقة؛ للتنسيق مع الجانب الألماني حول المشاريع، إلى جانب اللجنة العراقية الألمانية المشتركة.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للسوداني، أن ذلك جاء خلال استقباله السفير الألماني لدى العراق مارتين ييجر، حيث تسلم رئيس الوزراء العراقي رسالة خطية من المستشار الألماني أولاف شولتس الذي أعرب خلالها عن سعادته بما تم الاتفاق عليه من برنامج عمل بين البلدين، الذي تعمل ألمانيا من خلاله على تنسيق العمل المقبل في العراق من مشاريع ومبادرات، حسبما نقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا).

من جانبه.. كشف السفير مارتين عن تشكيل بلاده لجنة في برلين برئاسة وزارة الخارجية الألمانية وعضوية الجهات ذات العلاقة؛ للعمل على برنامج العمل العراقي الألماني، مؤكدا أن تشكيل اللجنة يعكس اهتمام ألمانيا بالتعاون مع الحكومة العراقية.