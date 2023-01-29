ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني كويتي قوله، "إن السلطات العراقية أبلغت إدارة المنافذ الكويتية بفتح الحدود في منفذ سفوان البري ابتداء من غد الإثنين حتى تاريخ 28 فبراير المقبل ".



وأشارت الصحيفة إلى أن السماح بدخول الأراضي العراقية يتطلب تأشيرة دخول مسبقة من السفارة العراقية للمقيمين الذين لديهم إقامات خليجية.



واختتمت الصحيفة، أن السلطات الكويتية استعدت ووضعت كافة للتسهيلات في منفذ العبدلي الحدودي لاستقبال المسافرين الراغبين بدخول العراق وستعمل الجوازات والجمارك على مدار الساعة لتسهيل اجراءات دخول ومغادرة المسافرين .