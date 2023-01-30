السفيرة مشيرة خطاب من دمياط: يجب أن نكون على دراية باستراتيجية حقوق الإنسان

دمياط معتز الشربينى

نظمت محافظة دمياط، ندوة بعنوان "تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "، بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

واستهلت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، كلمتها بالتساؤل عن عدد شباب الجامعات الذين حضروا الندوة ومدى معلوماتهم حول مفهوم حقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن الدستور المصري أكد على حق العمل وحق المسكن والحق في الحياة، وهو يأتي في مرتبة متقدمة على الحق العمل والمسكن، لا يستطيع شخص أن يطلب بحقه قبل أن يكون علي دراية كاملة بهذه الحقوق، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يطلق استراتيجية حقوق الإنسان لصالح 104 ملايين مواطن مصري، مضيفة أن حق الطفل في التعليم وفي حياة كريمة تليق به.

وتساءلت عن دور المواطن في مجال حقوق الإنسان، مؤكدة أن كل الناس متساوية في الحقوق، ودور لجان حماية الطفولة لحماية الطفل خاصة من أبناء الأسر الأشد فقرا لحماية الطفل، ووجهت إلى ضرورة قراءة استراتيجية حقوق الإنسان لمساعدة بعضنا البعض، وحق الطفل الذي ولد لأسرة فقيرة أن يحصل على شهادة تؤهله أن يحيا حياة كريمة في الحياة.

وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، أن عمالة الأطفال من أخطر الملفات التي تواجه الدولة وحقوق الإنسان، ونرفض أي مبرر تؤيد عمالة الأطفال لأنها لا تخلو من العنف والإهانة، والدولة لن تسمح لأي أسرة أن تنتهك حقوق أطفالها، والدولة دفعت ثمنا باهظا بسبب عمالة الأطفال، وأشارت إلى أن الدولة كانت تصدر الياسمين ولكن توقف ذلك بسبب أن الأطفال هي من تقوم بجمع الياسمين.

وقال عبد العليم جمعة مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط، إنه يوجد لدينا في دمياط 33 مدرسة لمن فاته التعليم بالمدارس من أجل الحفاظ على حقوق الطفل، وأضاف أن حياة كريمة أنشأت عددا من المدارس لتقليل الكثافة لاستيعاب الأطفال، ونتيح الفرصة لكل الأطفال في التعليم المجتمعى.

ووجهت السفيرة مشيرة خطاب الشكر للدكتور رضا حجازي وزير التعليم لأنه أول وزير يركز على تسرب التعليم وهي قضية هامة وجادة.

جاء ذلك بحضور مديري المصالح الحكومية وممثل التعليم والازهر وممثلي المجلس القومي للمرأة ولجان المرأة والطفل بالمحافظة.