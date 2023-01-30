اليوم السابع
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أكرم القصاص
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السعودية تشيد بجهود "الحجرف" خلال توليه منصب أمين عام مجلس التعاون

الإثنين، 30 يناير 2023 01:00 ص
السعودية تشيد بجهود "الحجرف" خلال توليه منصب أمين عام مجلس التعاون الحجرف
أ ش أ

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التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بالأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بمناسبة انتهاء مهام عمله أمينًا عاما لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشاد الأمير فيصل بجهود الدكتور الحجرف طوال فترة توليه منصب الأمين العام لمجلس التعاون، ودوره المتميز في تعزيز العمل الخليجي المشترك، وإسهامه في تطوير منظومة العمل الخليجي

من ناحية أخرى، وبحث بن فرحان ، الأحد في الرياض، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والتكامل الإفريقي والغينيِّين بالخارج الدكتور موريساندا كوياتي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أنه جرى أيضا استعراض أوجه التعاون المشترك، وسبل تكثيف التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وقد أصدرت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأحد، بيانا بتعيين جاسم محمد البديوى، أمينا عاما للمجلس خلفا للدكتور نايف الحجرف.


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