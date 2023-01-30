السجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعامل يتاجر فى المخدرات بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم "م.ف.م" عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بدائرة مركز المراغة.
تعود أحداث الواقعة عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بالاتجار فى المخدرات وترويج بضاعته على نطاق واسع للمتعاطين وأصحاب الكيف بدائرة المركز، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.
تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المراغة عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز المراغة عن قيام المتهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش وأكياس الشابو كانت معدة للبيع.
وبمواجهته اعترف بالواقعة، كما تم ضبط سلاح ناري بدون ترخيص بحوزته، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.
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