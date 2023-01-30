السجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعامل يتاجر فى المخدرات بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم "م.ف.م" عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بدائرة مركز المراغة.

تعود أحداث الواقعة عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بالاتجار فى المخدرات وترويج بضاعته على نطاق واسع للمتعاطين وأصحاب الكيف بدائرة المركز، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت اليوم، بمعاقبة المتهم "ع.ا.س"، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى المخدرات، كما عاقبته بالسجن 3 سنوات وغرامة ألف جنيه لاتهامه بإحراز سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة مركز المراغة.