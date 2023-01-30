اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 يناير 2023 04:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السجن 10 سنوات لـ3 متهمين بسرقة شخص بالإكراه فى سوهاج

الإثنين، 30 يناير 2023 02:28 م
السجن 10 سنوات لـ3 متهمين بسرقة شخص بالإكراه فى سوهاج محكمة - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم، بمعاقبة المتهم "م.م" و"ع.ا" و" ن.ع"، بالسجن 10 سنوات، لاتهامهم بسرقة المجنى عليه "ن.ا" بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز البلينا.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز البلينا عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة سرقة المجنى عليه بالإكراه وتحت تهديد السلاح فى الطريق العام، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج، قد قضت بمعاقبة المتهم "خ.م"عامل، بالسجن المؤبد، لاتهامه باستعراض القوة والعنف وإحراز سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة مركز المراغة

 تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المراغة عندما وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة استعراض القوة والعنف مع المجنى عليه "ع.ا" بأن أطلق النار قاصدا بث الرعب فى قلبه وتعريض سلامته للخطر كما قام بإحراز سلاح ناري بندقية آلية وذخيرة بدون ترخيص، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.
 


سوهاج

جنايات سوهاج

محكمة جنايات سوهاج

سرقةالبلينا

السجن



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة