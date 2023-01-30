الحبس سنة مع الشغل لمتهم بتعاطى المواد المخدرة فى مدينة نصر

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة االمستشار حسن فريد، ب معاقبة متهم بتعاطي المواد المخدرة بمدينة نصر، بالحبس مع الشغل لمدة سنة وغرامة 1000 جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد، وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.

وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، بأنه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، أحرز بقصد التعاطى جوهرى الحشيش والمورفين المخدرين.

وتضمنت شهادة مجرى التحريات بالقضية، حيث شهد معاون مباحث قسم شرطة ثالث مدينة نصر، بأنه وحال مروره الأمني بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية، أبصر المتهم بالطريق العام يحقن نفسه بمحقن طبى أحرزه بقصد التعاطى، فضبطه، وبمواجهته أقر بإحرازه بقصد التعاطى.