اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 يناير 2023 02:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الحبس سنة مع الشغل لمتهم بتعاطى المواد المخدرة فى مدينة نصر

الإثنين، 30 يناير 2023 02:20 م
الحبس سنة مع الشغل لمتهم بتعاطى المواد المخدرة فى مدينة نصر محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة االمستشار حسن فريد، بمعاقبة متهم بتعاطي المواد المخدرة بمدينة نصر، بالحبس مع الشغل لمدة سنة وغرامة 1000 جنيه.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد، وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.
 
وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، بأنه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، أحرز بقصد التعاطى جوهرى الحشيش والمورفين المخدرين.
 
وتضمنت شهادة مجرى التحريات بالقضية، حيث شهد معاون مباحث قسم شرطة ثالث مدينة نصر، بأنه وحال مروره الأمني بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية، أبصر المتهم بالطريق العام يحقن نفسه بمحقن طبى أحرزه بقصد التعاطى، فضبطه، وبمواجهته أقر بإحرازه بقصد التعاطى.

تعاطى المخدرات

ترويج المخدرات

تجارة المخدرات

جنايات القاهره

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة