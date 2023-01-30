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التعليم: نتيجة الترم الأول لصفوف أولى وثانية ثانوى تظهر فى المدارس بالدرجات

الإثنين، 30 يناير 2023 11:38 ص
التعليم: نتيجة الترم الأول لصفوف أولى وثانية ثانوى تظهر فى المدارس بالدرجات وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت المديريات التعليمية أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام ما زالت مستمرة، ويتم الانتهاء منها خلال الأيام القليلة المقبلة ليتم إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للثانوى العام فى المدارس بالدرجات، مشيرة إلى أن الهدف من امتحانات الترم معرفة الطالب مستويات القوة والضعف فى المواد الدراسية، لافتة إلى أن درجات امتحانات الفصل الدراسي الأول مكملة للفصل الدراسي الثاني وتعتبر هذه السنوات نقل عادية ودرجات الطالب فيها للصعود للصف الأعلى.
 
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، والمهني والمكفوفين والصم وضعاف السمع بجميع المحافظات للعام الدراسي 2022/2023، وذلك طبقًا لجداول الامتحانات المعتمدة من مديري المديريات التعليمية الخميس 26 يناير 2023.
 
وأكدت الوزارة أن الامتحانات تمت بشكل منتظم عدا بعض المحاولات الفردية للغش أو تسهيل عملية الغش التي تم رصدها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفين من طلاب ومعلمين. 
 
وأوضح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتائج امتحانات الفصل الدرسي الأول لصفوف النقل، سوف تعلن فور الإنتهاء من أعمال التقدير ورصد الدرجات عن طريق المدرسة، وأن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية سوف يتم الإعلان عنها في الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام، والتي تمتد لمدة أسبوعين، تبدأ يوم السبت الموافق 28 يناير 2023، على أن تنتهي يوم الخميس الموافق 9 فبراير 2023.
 
وأضاف الوزير، أن الوزارة قد انتهت من أعمال الامتحانات الإلكترونية لطلاب أبنائنا في الخارج يوم الإثنين الموافق 2023/1/23 بإجمالي عدد 41 ألف طالب وطالبة من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي وجاري العمل على الانتهاء من أعمال التقدير ورصد التقديرات تمهيدًا لإعلان النتيجة.

التربية والتعليم

انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول

حالات الغش بامتحانات الفصل الدراسي الأول

إجازة نصف العام الدراسى

نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى للترم الاول



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