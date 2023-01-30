البنك الأهلى: حصيلة الشهادات الجديدة 22.5%؜ و25%؜ بلغت 290 مليار جنيه

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أعلن البنك الأهلي المصرى عن انتهاء طرح الشهادات البلاتينية السنوية ذات العائد 22.5%؜ و25%؜ بنهاية عمل يوم غد الثلاثاء.

وقال البنك - في بيان، اليوم الإثنين- إن رصيد هذا الوعاء الادخاري بلغ حوالي 290 مليار جنيه، تم تنفيذ ما يقارب 60%؜ من خلال القنوات البديلة (الأهلي نت والأهلي موبيل ومركز الاتصال الهاتفية) والباقي من خلال فروع البنك بمختلف محافظات الجمهورية التي أسهمت في انضمام حوالي 75 ألف عميل جديد لأسرة عملاء البنك الأهلي المصري منذ طرح الشهادة فى 4 يناير الجارى.

تجدر الإشارة إلى أن لجوء البنك لطرح شهادة بعائد 25% هدفه معالجة التضخم والدولرة.