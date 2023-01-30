اليوم السابع
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الإثنين، 30 يناير 2023 01:32 م
أكرم القصاص
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البنك الأهلى: حصيلة الشهادات الجديدة 22.5%؜ و25%؜ بلغت 290 مليار جنيه

الإثنين، 30 يناير 2023 01:14 م
البنك الأهلى: حصيلة الشهادات الجديدة 22.5%؜ و25%؜ بلغت 290 مليار جنيه البنك الأهلي المصري
أ ش أ

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أعلن البنك الأهلي المصرى عن انتهاء طرح الشهادات البلاتينية السنوية ذات العائد 22.5%؜ و25%؜ بنهاية عمل يوم غد الثلاثاء. 
 
وقال البنك - في بيان، اليوم الإثنين- إن رصيد هذا الوعاء الادخاري بلغ حوالي 290 مليار جنيه، تم تنفيذ ما يقارب 60%؜ من خلال القنوات البديلة (الأهلي نت والأهلي موبيل ومركز الاتصال الهاتفية) والباقي من خلال فروع البنك بمختلف محافظات الجمهورية التي أسهمت في انضمام حوالي 75 ألف عميل جديد لأسرة عملاء البنك الأهلي المصري منذ طرح الشهادة فى 4 يناير الجارى. 
 
تجدر الإشارة إلى أن لجوء البنك لطرح شهادة بعائد 25% هدفه معالجة التضخم والدولرة. 
 
وكان بنكا مصر والأهلي قد طرحا شهادة ادخارية مدتها عام واحد بفائدة سنوية تبلغ نحو 25% تصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريًا.

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