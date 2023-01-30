الأوقاف: انطلاق برنامج المنبر الثابت بالتعاون مع الأزهر فى 700 مسجد 7 فبراير

كتب على عبد الرحمن

أكدت وزارة الأوقاف ، انطلاق برنامج "المنبر الثابت" الدعوى المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف فى جميع المحافظات، (الثلاثاء من كل أسبوع) بعد صلاة المغرب بــ 700 مسجد، خلال شهر فبرابر .

وأوضحت وزارة الأوقاف موضوعات وأماكن تنفيذ البرنامج فى هذه المساجد، وذلك على النحو التالي:

1- الثلاثاء : 7/2/2023م، عن موضوع : (فضل ومكانة الأشهر الحرم).

2- الثلاثاء : 14/ 2/ 2023م، عن موضوع: (الإسراء والمعراج).

3- الثلاثاء : 21/ 2/ 2023م، عن موضوع: (تعظيم شعائر الدين).

4- الثلاثاء : 28 /2/ 2023م، عن موضوع: ( التربية بالقدوة وأثرها فى إصلاح سلوك الأبناء).

فى سياق متصل أعلنت وزارة الأوقاف، فى وقت سابق عناوين موضوعات خطب شهر فبراير المقبل، حيث حددت موضوع خطبة الجمعة الأولى الموافق 3/ 2/ 2023م تحت عنوان "القرآن الكريم ومنهجه فى عمارة الكون"، والجمعة الثانية الموافق 10/ 2/ 2023م، تحت عنوان "حسن العشرة وحفظها"، كما حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة الثالثة الموافق 17/ 2/ 2023م تحت عنوان "معجزة الإسراء والمعراج (دروس وعبر)"، والجمعة الرابعة الموافق 24/ 2/ 2023م تحت عنوان "الصدق فى القول والعمل".

واستحدثت وزارة الأوقاف عدد الأنشطة الدعوية على النحو التالي:

1. إطلاق البرنامج التثقيفي للطفل بمشاركة أكثر من ستة آلاف مسجد بمحافظات الجمهورية.

2. إطلاق الدروس المنهجية للأئمة بمشاركة 1000 مسجد.

3. إطلاق برنامج المنبر الثابت بالتعاون بين الأوقاف والأزهر الشريف بمشاركة 500 مسجد.

4. إطلاق الأسبوع الثقافي بالمساجد الكبرى بمشاركة 127 مسجدًا.

5. إطلاق مجالس الإقراء بالمساجد في أربعة علوم، وهي: التفسير وعلوم القرآن، والحديث وعلومه، والفقه وأصوله، واللغة العربية، بمشاركة 122 مسجدًا تعقد بها مجالس الإقراء.

6. إطلاق مجالس الإفتاء بالمساجد بمشاركة 112 مسجدًا، تُعقد بها مجالس الإفتاء.

7. إطلاق الدروس المنهجية للواعظات بمشاركة 89 مسجدًا.

8. إطلاق مجلس الفقه بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة لكبار علماء الفقه.

9. إطلاق مجلس الحديث بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة لكبار علماء الحديث.

10. إطلاق المبادرات الدعوية: (نبي الهدى "صلى الله عليه وسلم" - حق الوطن - مفاتح الخير).

11. إطلاق 10 مسابقات تثقيفية بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم (نبي الهدى "صلى الله عليه وسلم" - فرائض الإسلام - كتاب وقضية - حج مبرور - أصحاب النبي "صلى الله عليه وسلم" - أحسن القصص - العقيدة الصافية - شهر القرآن - أعلام الحضارة العربية - نساء مؤمنات"، شارك فيها أكثر من 20 ألف متسابق.