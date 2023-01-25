مجمع البحوث الإسلامية يعلن عن مسابقة بعنوان "الأزهر ودوره فى حفظ الدين والوطن"

كتب لؤى على

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن إطلاق مسابقة: «الأزهر الشريف ودوره في حفظ الدين والوطن»؛ وذلك في إطار التعريف بدور الأزهر الشريف في حفظ الدين والوطن، والتصدي لانتشار المفاهيم المغلوطة والتفسير الخاطئ للنصوص الشرعية، وانطلاقًا من الدور المعرفي والتوعوي، وفي إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب- شيخ الأزهر- بتكثيف الأنشطة المعرفية والثقافية للجمهور؛ من أجل التوعية الدينية والمجتمعية بطريقة سهلة ومبسطة، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية لتشجيع المجتمع على القراءة- تُنفَّذ المسابقة تحت إشراف الدكتور محمد الضويني – وكيل الأزهر.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيَّاد: إن المسابقة تهدف إلى نشر الثقافة الهادفة والعلم البَنَّاء بين أفراد المجتمع على الوجه الصحيح، وإبراز دور الأزهر في الحفاظ على التراث الإسلامي، والتأكيد على الدور الريادي للأزهر الشريف في الحفاظ على الهوية الإسلامية الوسطية، وبثّ روح الوحدة الوطنية بين أفراد المجتمع المصري، وتعريف المجتمع بتاريخ الأزهر في الحركة العلمية المصرية- حيث كان حجر الزاوية فيها بأروقته، وعلمائه الأفذاذ- وترسيخ المنهج الأزهري الوسطي القائم على احترام التعددية الدينية والمذهبية والفكرية، مع إلقاء الضوء على دور الأزهر فى دعم التعايش السلمي المشترك بين طوائف المجتمع الواحد وبين شعوب العالم باختلاف أعراقها وأطيافها، وذلك من خلال إسهامات الأزهر البَنَّاءَة في حل النزاعات الدولية والاضطهادات العرقية، وإبراز دوره العالمي في نشر سماحة وإنسانية الإسلام، من خلال بث روح الألفة والتعاون بين الأفراد والمجتمعات، من أجل بناء جيل جديد واعٍ بما يدور حوله، يكون على درجة عالية من الثقافة والمعرفة؛ فالمعرفة أساس الحياة، والقراءة شعاع النور الذي يضيء العقول، رغبةً في تفعيل المشاركة البَنَّاءة بين الأزهر وأفراد المجتمع، والاستثمار الأمثل للفضاء الإلكتروني.

وأوضح عيّاد أن المسابقة تتضمن سبعة محاور وهي: عمارة الجامع الأزهر وإبراز الهُوية الإسلامية، أروقـة الجامع الأزهر ودورها في نشرالمنهج الوسطي والتعددية المذهبية والفكرية، شيوخ الأزهر ودورهم الدعوي والمجتمعي في مواجهة الفكر المتطرف والدعوات الهدامة، الحركة العلمية في الأزهر الشريف (أشهر علمائه في كل عصر)، دور الأزهر في حفظ التراث الإسلامي وإبراز وسطيته واعتداله، قطاعات الأزهر ومراحل تطورها منذ إنشائه، دور الأزهر في دعم السلم العالمي.

من جانبها قالت د. إلهام محمد شاهين- مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات: إنه يمكن الإشتراك في المسابقة عن طريق الدخول على بوابة الأزهر الالكترونية وملء استمارة التقدّم للاختبار إلكترونيًّا، والإجابة على الأسئلة إلكترونيًّا في الوقت المحدد لذلك، مشيرةً إلى أنه يمكن الاستعانة بكتاب (الأزهر في ألف عام) للدكتور أحمد محمد عوف، وكتاب (صفحات من تاريخ الأزهر الشريف) للدكتور محمد عبدالحفيظ؛ وسيتم تحميل الكتابين من بوابة الأزهر الإلكترونية، فضلًا عن إمكانية الاستعانة بكتابَي (الأزهر أثرٌ وثقافةٌ للدكتورة سعاد ماهر، وكنز الجوهر في تاريخ الجامع الأزهر لسليمان رصد الزيات) من شبكة الإنترنت- للاطلاع والاسترشاد.

وأوضحت شاهين- أن ضوابط الاشتراك في المسابقـة ألا يقل سن المتسابق عن ١٢ عام، وأن يكون من المقيمين بجمهورية مصر العربيـة، كما لا يُسمَح بالتسجيل للمتسابق أكثر من مرة، وكذلك عدم مشاركة منسوبي مجمع البحوث الإسلامية، أو القائمين على المسابقة علميًّا وتنظيميًّا، مشيرة إلى أن جوائز المسابقة عبارة عن جوائز مالية لـ (100) فائز على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك في ذكرى الحفل السنوي لتأسيس الجامع الأزهر الموافق ٧ من شهر رمضان ١٤٤٤هـ؛ حيث يحصل الفائزون من الأول إلى الثلاثين- على خمسة آلاف جنيه لكل فائز، والفائزون من الحادي والثلاثين إلى الخمسين- على أربعة آلاف جنيه لكل فائز، والفائزون من الحادي والخمسين إلى السبعين- على ثلاثة آلاف جنيه لكل فائز، والفائزون من الحادي والسبعين إلى التسعين- على ألفي جنيه لكل فائز، والفائزون من الحادي والتسعين إلى المائة- على ألف جنيه لكل فائز.

كما يمكن الاشتراك في المسابقة من خلال الدخول على بوابة الأزهر عبر الرابط الآتي:

https://service.azhar.eg/Services/AnnualFestival