الأمير ويليام يفاجئ المشاركين فى حفل تأبين ضحايا فيضان 1953 بحضوره.. صور

كتبت ـ شيماء عبد المنعم

ظهر وليام أمير ويلز، بشكل مفاجئ بحفل تأبين فى سنيتيشام، صباح اليوم، وبدا الأمير ويليام، البالغ من العمر 40 عامًا، أنيقًا فى سترة زرقاء مع قميص مطابق بينما كان يتحدث مع أفراد المجتمع الذين تجمعوا فى قاعة سنيتشام التذكارية لتذكر ضحايا فيضانات عام 1953.

وحسب ما نشره موقع "ديلى ميل" البريطانى، عانت إنجلترا من أسوأ كوارث وقت السلم عندما اجتاحت الفيضانات الساحل الشرقى، وأودت بحياة المئات ليلة 31 يناير عام 1953، قبل ما يقرب من 70 عامًا.



أمير ويلز يتحدث مع المشاركين فى الحدث

الملكة إليزابيث الثانية زارت موقع الفيضانات

الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، سبق وزارت موقع الحادث، وشهدت الدمار الناجم عن الفيضانات فى منطقة نورفولك فى 2 فبراير 1953، والآن يبدو أن حفيدها ويليام - الذى يسكن منزله الريفى فى Anmer Hall بالقرب من Snettisham - يريد أن يعبر عن احترامه لضحايا الحادث.

وانضم الأمير ويليام إلى السكان المحليين فى القاعة التذكارية بعد قداس فى كنيسة سانت مارى، حسبما ذكرت صحيفة "إيسترن ديلى برس"، وقال القس دان تانسى - الذى لم يكن يعرف على وجه اليقين ما إذا كان الأب الملكى لثلاثة أطفال سيحضر هذا الحدث - "لقد كان جميلًا وودودًا للغاية ومتفاعلًا للغاية.. أعتقد أنه تحدث إلى الجميع هناك".

ويقول التقرير: "كان الأمير سعيدًا حقًا لسماعه عن القرية وكل ما حدث، وبدا أنه مهتم حقًا بالمجتمع واليوم الحزين"، وبسبب فيضانات عام 1953، لقى 307 أشخاص مصرعهم فى البلدات والقرى الساحلية، وتضرر حوالى 24 ألف منزل ونُقل أكثر من 30 ألف شخص إلى أماكن آمنة.



الامير وأفراد المجتمعين في قاعة Snettisham التذكارية

رغم رفض الأمير ويليام.. ملك بريطانيا يطالب "هاري" بحضور تتويجه

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن صحيفة بريطانية كشفت أن الملك تشارلز طلب من رئيس أساقفة كانتربرى جاستن ويلبى التوسط للسماح للأمير هارى بحضور تتويجه، على الرغم من اعتراض ولى العهد والابن الأكبر الأمير ويليام.

وقالت مصادر قريبة من قصر "لامبيث" إن الملك يريد من كبير الأساقفة أن يبرم اتفاقًا مع الأخوين من شأنه أن يسمح لدوق ودوقة ساسكس الأمير هارى وزوجته بحضور حفل التتويج فى مايو القادم، بحسب صحيفة "ايفيننج ستاندارد".

وسيقام حفل التتويج فى 6 مايو وسيكون جزءًا من عطلة نهاية الأسبوع المليئة بالاحتفالات بما فى ذلك موكب من قصر باكينجهام وحفلة موسيقية فى قلعة وندسور.

انتشرت التكهنات حول ما إذا كانت أسرة هارى سيحضرون الحدث بعد أن انتقد هارى كبار أفراد العائلة الملكية فى مذكراته التى نشرت فى وقت سابق من هذا الشهر، وفى الكتاب، اتهم هارى ويليام بمهاجمته جسديًا وادعى أن القصر زرع قصصًا سلبية عن زوجته ميجان ماركل فى وسائل الإعلام.



الأمير هارى يتحدث مع أحد المشاركين فى الحدث