اليوم السابع
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الأزهر يدين الهجوم الإرهابى الخسيس على المصلين بمسجد "بيشاور" فى باكستان

الإثنين، 30 يناير 2023 10:55 م
الأزهر يدين الهجوم الإرهابى الخسيس على المصلين بمسجد "بيشاور" فى باكستان الأزهر الشريف
كتب لؤى على

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أعرب الأزهر الشريف عن بالغ إدانته للتفجير الإرهابي الخسيس الذي استهدف المصلين في مسجد بمدينة «بيشاور» شمال غرب باكستان، اليوم الاثنين، في أثناء صلاة الظهر؛ والذى أسفر عن مقتل العشرات، وإصابة أكثر من 150 من المصلين الآمنين.

وأكِّد الأزهر أنَّ الاعتداء على المصلين الآمنين وعلى بيوت الله وانتهاك حرمتها وتحويلها إلى ساحة للقتل؛ عملٌ إجراميٌّ وإرهابيٌّ خسيسٌ، وفسادٌ وإفسادٌ في الأرض لا يرتكبُه إلا الضَّالون المُضلون الذين تجرَّدوا من تعاليم الدين والقيم الأخلاقية والإنسانية، وسعوا في الأرض ينشرون الخوف والرعب بين النِّاس، وكلُّ الشرائع السماوية بريئة من هذا العملِ الجبان.

وتقدمُ الأزهر الشريف بخالص العزاء إلى باكستان؛ حكومة وشعبًا، وإلى أسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يرحم الضحايا، وأن يلهم أهليهم وذويهم الصبر والسُّلوان، وأن يربط على قلوبهم، وأن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل، {إنا لله وإنا إليه راجعون}.


الازهر الشريف

باكستان

انفجار باكستان

هجوم ارهابى



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