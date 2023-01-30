اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بشمال سيناء بعد اعتمادها بنسبة نجاح 85.9٪

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء رسميا اليوم نتيجة الفصل الأول للشهادة الإعدادية، بعد اعتماد دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء لها بنسبة نجاح بلغت 85.9٪ من المتقدمين للامتحانات.

ويمكنكم التعرف على النتيجة من خلال الدخول على الرابط

https://wa.me/message/OF27HKOZKYKLB1

وأكد المحافظ، أن عدد الطلبة المتقدمين لامتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بلغ 9 آلاف و236 طالبًا وطالبة حضر منهم الامتحان 9 آلاف و160 طالبًا وطالبة، حيث بلغ عدد الناجحين 7 آلاف و840 طالبًا وطالبة على مستوى المحافظة.

بدوره أكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إنه سيتم إعلان النتيجة على الرابط المخصص لنتيجة الشهادة الاعدادية، لافتا إلى تلقي التظلمات اعتبارا من يوم الخميس المقبل ولمدة أسبوعين.

حضر اعتماد النتيجة كل خالد أبو سلمة مدير التعليم الاعدادى، إيهاب الخليلي مدير إدارة التعليم الإبتدائي، عادل يحيى، رئيس لجنة النظام والمراقبة، عاطف العلاقمي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية.

وسبق وأعلن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية يبلغ 9751 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات في عدد 86 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.

وعدد الطلاب بإدارة العريش (4572) طالبا وطالبة، عدد الطلاب بإدارة بئر العبد (2787) طالبا وطالبة، عدد الطلاب بإدارة الحسنة التعليمية ( 526) طالبا وطالبة، عدد الطلاب بإدارة نخل التعليمية (150) طالبا وطالبة، عدد الطلاب بإدارة الشيخ زويد التعليمية (1073) طالبا وطالبة، وعدد الطلاب بإدارة رفح التعليمية (643) طالبا وطالبة.