ارتفاع حصيلة تفجير مسجد بيشاور الباكستانية لـ61 قتيلا و175 جريحا

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت مصادر طبية باكستانية، إن عدد القتلى الذين سقطوا نتيجة للتفجير الانتحاري الذي استهدف مسجدا في مدينة بيشاور ارتفع إلى 61 قتيلا، و175 جريحا حتى الآن، مشيرا إلى أن العدد قابل للزيادة في الساعات القادمة.

وكان حاكم إقليمي باكستاني قال في وقت سابق، إن عدد قتلى التفجير الانتحاري الذي هز مسجدا في مدينة بيشاور الباكستانية ارتفع إلى 51 قتيلا على الأقل و150 مصابا.

وكانت أصابع الاتهام وجهت في الماضي إلى حركة طالبان الباكستانية في تنفيذ هجمات انتحارية مماثلة.

وأفاد مسؤولون بالشرطة وشهود أن المهاجم فجر نفسه داخل المسجد حيث كان نحو 150 شخصا يؤدون الصلاة صباح الإثنين.