رئيس وزراء باكستان يدين التفجير الانتحارى بمسجد فى بيشاور

أ.ش.أ

أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بشدة التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجدا في مدينة "بيشاور" شمال غربي البلاد وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وقال شهباز شريف - بحسب ما أوردته صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية - إن "القتل الوحشي للمسلمين الساجدين أمام الله مخالف لتعاليم القرآن الكريم"، مكلفا السلطات بضمان توفير أفضل رعاية طبية ممكنة إلى الضحايا، متعهدا باتخاذ "إجراء حازم" ضد أولئك الذين يقفون وراء الهجوم.

وأكد أن الأمة كلها ومؤسساتها متحدة لإنهاء الإرهاب وأن الوطن يحيي شهداءه.

ومن جانبه، أعلن وزير الداخلية الباكستاني رنا ثناء الله إنه غادر مع شهباز شريف متوجها إلى بيشاور، حيث "سيتم إطلاع رئيس الوزراء على جميع جوانب الانفجار"، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الباكستاني سيزور أيضا المصابين في المستشفى.

ووقع الهجوم، الذي لم تعلن أي جهة حتى الآن مسئوليتها عنه، بعدما فجر انتحاري نفسه داخل المسجد أثناء أداء صلاة العصر، وقد أسفر التفجير حتى الآن عن سقوط 28 قتيلا وإصابة أكثر من 140 بجروح.