ارتفاع أسعار البيض فى إسبانيا 29.8% بسبب التضخم وأنفلونزا الطيور

كتبت ـ فاطمة شوقى

تعانى إسبانيا من ارتفاع فى أسعار المواد الغذائية، وخاصة البيض، الذى ارتفع سعره بنسبة 29.8% ، وذلك بسبب الحرب فى أوكرانيا والتضخم والطاقة والتوترات فى التجارة الدولية، بالإضافة إلى انتشار أنفلونزا الطيور، حسبما قالت صحيفة "إيرالدو" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن تفشى أنفلونزا الطيور أدى إلى أزمة كبيرة فى البيض فى أوروبا بشكل عام، وفى عام 2022 الماضى بين 1 يناير و9 سبتمير تم اكتشاف 3573 حالة تفشي في الطيور البرية في أوروبا، و2467 في المزارع، وفي إسبانيا، في الفترة من 4 يناير إلى 21 سبتمبر ، أبلغت وزارة الزراعة عن 85 حالة تفشي لفيروس الطيور في الطيور البرية في 31 مقاطعة و 36 حالة تفشي في مزارع الدواجن في ست مقاطعات ، وهو الذي يؤثر بشكل مباشر على سعر البيض لأن كل واحد منهم يجبر المئات وحتى الآلاف من الحيوانات على التضحية.

في محلات السوبر ماركت الإسبانية ، تتغير أسعار البيض بسرعة، وأوضح راؤول ريفاس ، أستاذ علم الأحياء الدقيقة بجامعة سالامانكا: "كل البيانات تجعلنا نعتقد أنه أصبح فيروسًا مستوطنًا بين الطيور الأوروبية وأن هذا يمكن أن يصبح مشكلة كبيرة للدواجن".

ويعطي المستهلكون الأولوية للمنتجات المعروضة وأنفق الإسبان 100 مليار في سلة التسوق بسبب التضخم ، مع 90٪ من المستهلكين غيروا عاداتهم الغذائية بسبب ارتفاع الأسعار.

في غضون ذلك، اندلعت أزمة البيض بالفعل في الولايات المتحدة، حيث مات 58 مليون طائر بسبب أنفلونزا الطيور في غضون عشرة أشهر. في هذا البلد نما السعر بنسبة 60٪ في عام واحد و11٪ فقط بين شهري نوفمبر وديسمبر، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة، التي تؤكد أن الزيادات في أسعار البيض، وكذلك الدجاج، ترجع إلى تفشي الأنفلونزا المسجلة في البلاد. وبالتالي، فإن بعض سلاسل المتاجر الكبرى تحد من عدد البيض الذي يمكن لكل عميل أن يشتريه إلى 20 بيضة ووضعت سعرها حوالى 5 يورو.