إعلان نتيجة طلاب خامسة ابتدائى وتانية إعدادى اليوم فى مدارس الجيزة

تعلن مدارس محافظة الجيزة، اليوم الإثنين، نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2022-2023 لطلاب الصفين الخامس الابتدائي والثانى الإعدادي.

ونوهت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه حرصا على عدم حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية والتسهيل على أولياء الأمور أثناء إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل المختلفة، حرصت على توحيد إعلان النتائج، وتقسيمها على أيام، ليتم إعلانها بشكل موحد على مستوى المحافظة، على أن تعلن فى مكان واضح وتتاح لجميع أولياء الأمور.

وكشفت مديرية التربية والتعليم الجيزة عن مواعيد إعلان نتائج امتحانات طلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، مشيرة إلى أن إعلان نتائج طلاب الصف الرابع الابتدائى والأول الإعدادى ستكون الأحد الموافق 29 يناير، أما نتائج الصف الخامس الابتدائى والثانى الإعدادى ستعلن الإثنين الموافق 30 يناير.

وأوضحت أن نتائج طلاب الصف السادس الابتدائى ستعلن يوم الثلاثاء الموافق 31 يناير المقبل، كما سيتم إعلان نتائج طلاب الصف الأول الثانوى يوم الأحد الموافق 5 فبراير، وإعلان نتائج طلاب الصف الثانى الثانوى يوم الإثنين الموافق 6 فبراير المقبل.

ويتم التعبير عن نتيجة تقييم المتعلم بالصفين الرابع والخامس الابتدائى فى صورة أربعة ألوان، تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات، وعن طريق الألوان يتعرف المتعلم على تطور أدائه، على النحو التالي:

-اللون الأزرق: يوضح أن المتعلم قد فاق التوقعات فى اكتساب المعارف، والمهارات المطلوبة (من 85 إلى 100).

-اللون الأخضر: يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف، والمهارات المطلوبة (من 65 لأقل من 85).

-اللون الأصفر: يوضح أن المتعلم فى حاجة إلى بعض الدعم (من 50 لأقل من 65).

-اللون الأحمر: يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال فى حاجة إلى الكثير من الدعم (من 1 لأقل من 50).