إطلاق مبادرة مشاركة الدول ببرنامج التمويل الرئيسي للاتحاد الأوروبي

كتب محمد صبحى

افتتح الدكتور عبد المجيد بن عمارة، أمين عام اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، والدكتورة ماريا كريستينا روسو، المدير العام للبحوث والابتكار والشراكات الدولية بمفوضية الاتحاد الأوروبي، والدكتور كريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر - ورشة عمل تكوينية بالتعاون مع مكتب المفوضية الأوروبية بالقاهرة، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة وبمشاركة أساتذة وباحثين من جميع الدول العربية.

تهدف الورشة إلى شرح عناصر برنامج Horizon Europe -هو برنامج التمويل الرئيسي للاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار- وتضمنت الورشة التركيز بشكل خاص على خطة عمل 2023-2024 بالإضافة إلى تشبيك الباحثين العرب مع المختصين في برنامج Horizon Europe ومعرفة كيفية تقديم المشاريع، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة اتحاد مجالس البحث العلمي العربية للأعوام 2023 -2024 والتي اعتمدها مجلس اتحاد مجالس البحث العلمى العربية في اجتماعات الدورة العادية رقم 44.

وأوضح الدكتور عبد المجيد بنعمارة، أمين عام اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، أن ورشة العمل تعد بمثابة فرصة استثنائية للمجتمع العلمي والمبتكرين في دول العالم الشريكة للحصول على الفرص التي يقدمها برنامج Horizon Europe، والعمل مع نظرائهم من الاتحاد الأوروبي والعالم في مشروعات ذات فائدة مشتركة للأطراف المشاركة.

وأشار بنعمارة أن ورشة العمل تهدف إلى المساهمة في توثيق التعاون بين مفوضية الاتحاد الأوروبي والدول العربية من خلال اتحاد مجالس البحث العلمي العربية في مجالات البحث العلمي والابتكار، وتعتبر هذه الورشة الأولى من نوعها لتخطيط مشاريع الدورات التدريبية المتخصصة لزيادة فعالية ومشاركة الباحثين من الدول العربية، وصانعي القرار بالمؤسسات البحثية العربية، مؤكداً أن برنامج Horizon Europe يستهدف العالم العربي ضمن نطاق جغرافي أوسع يشمل أفريقيا ودول الجوار للاتحاد الأوروبي جنوب المتوسط، وتغطي دعوات تقديم المقترحات نطاقاً واسعاً من الموضوعات تشمل الطاقة المتجددة والتراث الثقافي والنقل والغذاء والزراعة وتغير المناخ والهجرة.

وفي سياق متصل أوضحت الدكتورة ماريا كريستينا روسو، المدير العام للبحوث والابتكار والشراكات الدولية بمفوضية الاتحاد الأوروبي أن برنامج "Horizon Europe" الخاص بالاتحاد الأوروبي هو برنامج التمويل الرئيسي للاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار؛ حيث يعد أكبر برنامج متعدد الجنسيات في هذا المجال. ويمكن للباحثين، والجامعات، والمنظمات البحثية، والشركات، والمنظمات غير الحكومية من مختلف أنحاء العالم المشاركة في أنشطة برنامج العمل والذي ينفذ بشكل أساسي من خلال الدعوة لتقديم مقترحات،وشاركت مصر في إطار "Horizon Europe" إلى الآن فيما يزيد عن 40 اتفاقية منح تشمل مشروعات تغطي أنشطة البحث التعاوني في عدة مجالات مثل الغذاء والزراعة المستدامة والبيئة وإدارة المياه.

وقال كريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر إن عام 2023 يوافق مرور 15 عام على سريان الاتفاقية الأوروبية-المصرية للعلوم والتكنولوجيا، مشيراً إلى أن التعاون العلمي هو أحد أهم الدعائم للتعاون المشترك بين الجانبين، ونوّه إلى أن العلم والتكنولوجيا يمكن أن يقدموا إجابات لأكبر التحديات المجتمعية التي تؤثر فينا جميعاً؛ مثل الأمن الغذائي، وإدارة موارد المياه. وأضاف أن برنامج " Horizon Europe " يوفر الإمكانيات لضمان تعاون أكبر في المجالات ذات الاهتمام المتبادل والفائدة المشتركة.