إطلاق مبادرة "شباب مصر وتحديات الثورة الصناعية الرابعة" بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

دشنت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم ب القليوبية ، مبادرة توعية للقيادات الطلابية بعنوان "شباب مصر وتحديات الثورة الصناعية الرابعة"، برعاية إدارة التربية البيئية والسكانية بالمديرية والتعاون مع توجيه عام التربية الاجتماعية والإدارة المركزية للتوعية والإرشاد بوزارة الموارد المائية والري، وفريق الإعلام والتوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وإدارة التوعية والإرشاد بوزارة البيئة قطاع القاهرة الكبرى.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، في بيان لها، أنه يأتي ذلك في إطار الخطة الاستراتيجية لرؤية مصر 2030، واهتمام الدولة بغرس قيم الاقتصاد والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وحفاظا على الأمن البيئي وحق الأجيال القادمة في الحياة وتوعية الشباب بقضايا وتحديات التنمية، وبناء على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وافتتحت سماح إبراهيم، البرنامج بمدرسة أم المؤمنين الثانوية للبنات بإدارة بنها التعليمية بحضور فوزية إسماعيل مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية، ومحمد حسن مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، وهالة عاشور مدير إدارة التربية البيئية والسكانية، وعصام الدين عادل بإدارة التربية البيئية، والدكتورة إيمان قابيل مدير إدارة التوعية والإرشاد بوزارة الموارد المائية، وهشام محمد والفريق المصاحب له من فريق التوعية والتدريب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضحت مدير تعليم القليوبية، أن المبادرة سوف يتم تنفيذها في جميع المدارس في كل الإدارات التعليمية بالمحافظة على مدار الترم الثاني من العام الدراسي.