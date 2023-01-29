"مدير تعليم القليوبية" تتفقد لجان تقدير درجات الشهادة الإعدادية

القليوبية إبراهيم سالم

تفقدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم ب القليوبية ، لجان تقدير درجات الشهادة الإعدادية، للاطمئنان على سير العمل داخل اللجان، ورافقها خلال الجولة منال الصادق رئيس لجنة تقدير الدرجات، ومحمد حسن جاد مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

أكدت مدير تعليم القليوبية، علي ضرورة مراعاة الدقة والجودة والانضباط في العمل لصالح أبنائنا الطلاب، والالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، كما شددت على تنفيذ تعليمات الأمن وعدم اصطحاب المحمول، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية داخل الحجرات وعدم التدخين نهائياً داخل اللجنة، والنظافة وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة.

للشهادة الإعدادية بالقليوبية للعام الدراسى 2022 – 2023 فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميعها بالكنترول العام، وسيتم نشرها على موقع المديرية والصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية، فور اعتمادها من قبل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وإتاحتها أمام الطلاب فى اليوم التالى لمدارس المحافظة.

وأكدت مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أنه سيتم إعلان نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بالقليوبية للعام الدراسى 2022 – 2023 فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميعها بالكنترول العام، وسيتم نشرها على موقع المديرية والصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية، فور اعتمادها من قبل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وإتاحتها أمام الطلاب فى اليوم التالى لمدارس المحافظة.

وكان قد أعلنت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أمس الأربعاء، استمرار امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية فى كافة لجان القليوبية، اليوم الخميس، حسب الجداول المعلنة من المديرية، حيث أدى طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية مادة الدراسات الاجتماعية فى أخر أيام الامتحانات.

وأوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالى عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام يبلغ 98200 طالب وطالبة، موزعين على 431 لجنة امتحانية، منهم لجنة لـ6 طلاب مكفوفين، و5 لجان لـ43 طالبا من الصم وضعاف السمع، و6 لجان مهنى بواقع 675 طالبا وطالبة وذلك على مستوى 12 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن محافظة القليوبية.

وأضافت أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية تعمل على مدار 24 ساعة لتذليل أى عقبة تظهر أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية، ويتم التواصل الفعلى مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية لحل أية مشكلات فور حدوثها.