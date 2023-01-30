اليوم السابع
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إصابة 30 شخصا فى حادث انقلاب أتوبيس على الصحراوى الشرقى اتجاه أسيوط

الإثنين، 30 يناير 2023 11:00 ص
إصابة 30 شخصا فى حادث انقلاب أتوبيس على الصحراوى الشرقى اتجاه أسيوط إسعاف - أرشيفية
فريق المحافظات

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أصيب 30 شخصًا فى حادث انقلاب أتوبيس عند الكيلو 103 اتجاه محافظة أسيوط على طريق الصحراوى الشرقى وقادم محافظة القاهرة.

 

تلقى اللواء أحمد جمال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب أتوبيس عند الكيلو 103 طريق الصحراوى الشرقى باتجاه أسيوط.

 

وبالانتقال والإسعاف تم الدفع بـ13 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وأسفر الحادث عن إصابة 30 شخصا بإصابات وكدمات وجروح، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات المنيا وأسيوط، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.

 

 


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