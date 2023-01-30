اليوم السابع
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إصابة شخص فى حادث طعن بالعاصمة البلجيكية والشرطة تعتقل مشتبها به

الإثنين، 30 يناير 2023 08:02 م
إصابة شخص فى حادث طعن بالعاصمة البلجيكية والشرطة تعتقل مشتبها به الشرطة البلجيكية
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت الشرطة البلجيكية، اليوم الإثنين، إصابة شخص في هجوم بسكين والقبض على مشتبه به في العاصمة بروكسل.

ووفق لوسائل إعلام بلجيكية، فإن المتهم بدأ الهجوم على ركاب قطار مترو، ثم ركض في المحطة محاولًا مهاجمة امرأة تسير بعربة أطفال.

الجدير بالذكر أن العاصمة بروكسل شهدت عام 2016، سلسلة تفجيرات وقعت في 22 مارس حيث وقع في مطار بروكسل الدولي تفجيران وتفجير في محطة مترو مالبيك.

ووقعت التفجيرات بعد يوم من إلقاء القبض على صلاح عبد السلام، المشتبه به الرئيسي في هجمات باريس 2015.

 


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