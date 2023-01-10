مضبوطات الكوكايين تحقق رقما قياسيا جديدا عام 2022 فى ميناء أنتويرب ببلجيكا

بروكسل (أ ش أ)

أعلنت السلطات فى بلجيكا ضبط ما يقرب من 110 أطنان من الكوكايين عام 2022 فى ميناء أنتويرب، ما يعد رقما قياسيا جديدا بعد ضبط عام 2021، 89.5 طنا.



وذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن ميناء "أنتويرب" هو منصة مرور رائدة قبل منافسه الهولندي "روتردام"، والتي انخفضت حصيلة مضبوطاته لعام 2022، مضيفة أن ميناء "أنتويرب" يظل أهم بوابة لتهريب الكوكايين فى أوروبا.



من جانبه.. ذكر المركز الأوروبي لرصد المخدرات والإدمان أنه تم ضبط 213 طنا من الكوكايين عام 2020 في الاتحاد الأوروبي، ولاسيما في ثلاث دول من 27 دولة عضو في المركز، هي بلجيكا (70 طنا) وهولندا (49) وإسبانيا (37).