أهالى حى المساعيد غرب العريش يواصلون تجميل وتشجير الشوارع.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

واصل أهالى حى المساعيد غرب مدينة العريش بشمال سيناء حملتهم التطوعية لتنظيف وتجميل وتشجير الحى بجهود مجتمعية.

وقال إبراهيم الكاشف من رموز الحي منسقي المبادرة، إنه استكمالا لتجميل حي المساعيد وبحضور مجلس مدينة العريش ومركز شباب المساعيد ولفيف من المجتمع المدني وذوى الهمم وشباب الهلال الأحمر تم تنفيذ حملة جديدة من حملات النظافة والتجميل والتشجير التى تتواصل للأسبوع الثالث على التوالى.

وأشار إلى أنه تم تحديد موقع "نصب تذكارى" وسط الحى سيقوم الأهالى بإنشائه تكريما للشهداء، لافتا ان المتطوعين قاموا بتشجير المكان وتجهيزه فى انتظار خطوات التنفيذ.

وأوضح أن الحملة التطوعية التى يتم تنفيذها تأتى فى إطار مبادرة العريش جميلة وبدعم مؤسسات الدولة ومجلس مدينة العريش .

وشهدت مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، تنفيذ عدد من المتطوعين حملة تنظيف وتجميل للشوارع بمدينة الشيخ زويد بدعم وتعاون رجال أعمال ورموز المنطقة تحت إشراف ومتابعة مؤسسات الدولة.

وأعلن مجلس مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، أن سعيد عرادة، رئيس المركز والمدينة، وصالح أبو هولى سكرتير مجلس المدينة، تابعا أعمال المبادرة التى شملت نظافة وتجميل ودهان الأرصفة والأعمدة داخل المدينة، بسواعد رجال المجتمع المدنى، ورجال الأعمال، ورجال ومعدات مجلس المدينة.

وأعلن شباب قريتي "نجع شيبانة" جنوب رفح، و"ابوالعراج" جنوب مدينة الشيخ زويد مشاركتهم فى المبادرة والقيام بأعمال التجميل .

يذكر أن مبادرة تجميل مدينة الشيخ زويد تأتى فى إطار انطلاق مبادرات مجتمعية لإعادة الشكل الجمالى لمدن العريش والشيخ زويد وبئر العبد

وأعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء، انطلاق مبادرة " معا نبنى بلدنا"، ويشارك فيها شباب بجهود تطوعية ويقوم مجلس المدينة بتوفير معدات معاونة لهم، وتم تنظيف وتجميل الشارع الرئيسي لمدينة بئر العبد.

وأعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان، أن المبادرة الشعبية تستهدف نظافة مدينة العريش، وتتم بالتنسيق مع مجلس مدينة العريش وبعض رجال الأعمال وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى .

وأكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على أن أهم ما شجع على تنفيذ المبادرة أن الأوضاع أصبحت طبيعية في المحافظة وخاصة العريش العاصمة، وذلك بفضل الجهود المتوالية التى تبذلها القوات المسلحة والشرطة وجميع أجهزة الدولة من أجل تيسير الأمور وتسيير سبل الحياة للمواطنين، حيث يتم رفع كفاءة وتطوير جميع الطرق الداخلية، وأن توجيهات الرئيس كانت سباقة الى التمهيد لمثل هذه المبادرة بقراره الجريء بإزالة كافة المتاريس وأكوام الرمال من الطرق والشوارع وإعادة تشغيلها .

وأضاف المحافظ أن الانفراجات التى تمت ومهدت للمبادرة بدأت بالتدريج ، ولم يأت ذلك من فراغ ، وإنما جاء بناء على دراسات أمنية وجهود متتالية للقوات المسلحة والشرطة وكافة الجهاز التنفيذى مشيرا إلى أن هناك انفراجات أخرى تمس الحياة الاجتماعية للمواطنين ويجد المواطن كل يوم انجاز جديد غير مسبوق، ويشعر بجهود قواتنا من أجل تحقيق الأمن والأمان وتيسير سبل الحياة أمامه.



جانب من المبادرة بحى المساعيد



جانب من المشاركة للشباب



زراعة اشجار ودهان حوائط



مشاركة الاهالى



مشاركة فرق الهلال الاحمر



مشاركة من كل الاعمار



من اعمال المبادرة



من اعمال تجميل حى المساعيد



