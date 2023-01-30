أسوان تفوز فى مبادرة "تميز أداء الاستثمار المحلى" بنسبة تقييم 92%

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فوز محافظة أسوان بنسبة تقييم 92 % ضمن 13 محافظة فائزة على مستوى الجمهورية فى مبادرة "حوافز تميز الأداء فى إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلى" والتى أطلقتها الوزارة خلال العام المنقضى 2022.

صرح بذلك اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، والذى أكد فى بيان صحفى، أن نتائج التقييم تعكس المناخ الجاذب للاستثمار لعاصمة الاقتصاد والثقافة والشباب الإفريقى، وتمتعها بالمقومات الاقتصادية المتنوعة من توافر الثروات التعدينية والمحجرية والسمكية، بجانب شبكات البنية التحتية من طرق ومحاور تنموية وكبارى وموانئ ومطارات، بالإضافة إلى تعدد مصادر الطاقة.

وأشار اللواء عطية، إلى أن مبادرة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بقيادة الدكتورة هالة السعيد تستهدف تحفيز الاستثمار من خلال منح مبلغ إضافى من الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة حيث تُعد المبادرة أحد أهم المبادرات الهادفة لتشجيع دواوين عموم المحافظات على تبنى أفضل الممارسات الدولية فى مجال التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء وإدارة الإنفاق العام وتطوير نظم العمل فى الإدارة المحلية، بما يساهم فى توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات تواكباً مع رؤية مصر 2030.

وقدم محافظ أسوان، الشكر لفريق العمل المشارك فى تنفيذ المبادرة، مؤكداً أن المحافظة تمتلك كوادر بشرية متميزة ساهمت فى نجاح ملف التنمية الاقتصادية وإجراء مسح اقتصادى للاستفادة من المنح المقدمة لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية لتعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.