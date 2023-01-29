وحدة حياة كريمة تواصل جولاتها لتفقد معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة بأسوان

واصلت وحدة حياة كريمة بمحافظة أسوان، برئاسة المهندس ناجح مصطفى، تفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث استمعت لأهالى عزبة الإسماعيلية بقرية العباسية بمركز كوم أمبو وذلك بحضور العمد والمشايخ والقيادات الطبيعية ، بالإضافة إلى شوقى مصطفى رئيس مركز ومدينة كوم أمبو.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بمواصلة الجولات الميدانية لرصد المشكلات والتفاعل السريع مع المطالب الجماهيرية بمختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة".

وخلال الجلسة أكد المهندس ناجح مصطفى أنه تم حصر ومناقشة جميع المطالب والإحتياجات الجماهيرية بالقرية ، مضيفا أنه عقب الإنتهاء من مشروع الصرف الصحى سيتم البدء بالتتابع فى تنفيذ باقى المشروعات التنموية التى تستهدفها مبادرة (حياة كريمة) للإرتقاء بمستوى الخدمات العامة ومنها الكهرباء والبريد والإتصالات والشباب والرياضة والغاز الطبيعى وتبطين الترع ، بالإضافة إلى رصف الطرق والتى سيتم تنفيذها بعد إنتهاء مشروعات المرافق العامة.

ومن جانبه أشاد رئيس مركز ومدينة كوم أمبو بالمشاركة المجتمعية لأهالى العزبة والتى ساهمت فى توفير قطعة الأرض اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء محطات الرفع والمعالجة ، لافتاً إلى أنه جارى التنسيق مع الأهالى لتوفير قطع أراضى أخرى لتنفيذ مشروعات إنشاء مكتب البريد ومركز الشباب وذلك نظراً لعدم وجود أراضى أملاك الدولة بالعزبة.

وأضاف شوقى مصطفى، أنه سيتم مخاطبة البنوك الموجودة بالمركز لإختيار أفضل العروض لوضع ماكينة الصراف الآلى بالعزبة للتيسير على الأهالى والمواطنين وخصوصاً كبار السن، كما سيتم رفع جميع تراكمات القمامة والمخلفات من أجل تمهيد وتوسعة الطرق بمداخل ومخارج العزبة.

وفى السياق، أشار المهندس ناجح مصطفى إلى أنه تم المرور الميدانى لمعاينة الشكوى والخلاف القائم بين أحد الأهالى وإدارة مركز الشباب العتمور قبلى حيث تم الإستماع لوجهات النظر والتراضى بين الطرفين لإستكمال أعمال التطوير الجارية بمركز الشباب وإعلاء المصلحة العامة للإستفادة من الثمار الإيجابية التى تحقهها المبادرة الرئاسية لتوفير حياة كريمة للأهالى والمواطنين.

وأوضح المهندس ناجح مصطفى، أنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان تم إستكمال الجولات الميدانية لتفقد نسب ومعدلات التنفيذ بالمشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) بقرية العباسية بمركز كوم أمبو والتى تضم 11 قرية فرعية وتابع بإجمالى 41 ألف نسمة ، مشيراً بأنه تم تفقد مشروعات إنشاء مركز شباب 7 قبلى ، والمجمع الخدمى، وتطوير مدرسة 7 قبلى الإبتدائية ، وتبطين ترعة البصالى ، وأيضاً وحدات طب الأسرة بتوابع القرية بنسبة 100 % لكل مشروع ، بالإضافة إلى تفقد مشروع إنشاء المجمع الزراعى ونقطة الإسعاف وكوبرى البصالى بنسبة 95 % لكل مشروع أيضاً .