أسعار العملات اليوم الاثنين 30-1-2023

كتبت ريهام الباشا

ننشر أسعار العملات أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 30-1-2023، بالبنك الأهلى المصرى، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه 29.74 جنيه للشراء، و29.84 جنيه للبيع، والدينار الكويتى سجل 94.20 جنيه للشراء، و97.75 جنيه للبيع، أما سعر صرف اليورو أمام الجنيه سجل 32.27 جنيه للشراء، 32.46 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويشمل التحديث الفورى للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى 29.74 جنيه للشراء، و29.84 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر اليورو الأوروبى اليوم سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى 32.27 جنيه للشراء، 32.46 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر الجنيه الإسترلينى اليوم سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 36.79 جنيه للشراء، 37.01 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر الريال السعودى اليوم سجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى 7.90 جنيه للشراء، و7.94 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.