اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 يناير 2023 10:27 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الدولار اليوم الاثنين 30-1-2023 أمام الجنيه المصرى

الإثنين، 30 يناير 2023 10:11 ص
سعر الدولار اليوم الاثنين 30-1-2023 أمام الجنيه المصرى الدولار
كتبت ريهام الباشا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 30-1-2023، بالتعاملات الصباحية فى البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصري، وبنك مصر 29.74 للشراء، 29.84 جنيه للبيع، وفى البنك التجاري الدولي cib سجل 29.84 جنيه للشراء، 29.94 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.
 

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

29.82 جنيه للشراء.
 
29.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

29.74 جنيه للشراء.
 
29.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

29.74 جنيه للشراء.
 
29.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

29.84 جنيه للشراء.
 
29.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

29.84 جنيه للشراء.
 
29.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

29.90 جنيه للشراء.
 
29.94 جنيه للبيع.

أسعار الدولار

سعر الدولار اليوم

الدولار

الدولار اليوم

أسعار الدولار اليوم

سعر الدولار الان

سعر الدولار فى مصر

سعر الدولار اليوم فى مصر

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة