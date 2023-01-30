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آخر موعد للتقدم بالطعون على المرشحين لرئاسة 8 جامعات حكومية.. اليوم

الإثنين، 30 يناير 2023 10:08 ص
آخر موعد للتقدم بالطعون على المرشحين لرئاسة 8 جامعات حكومية.. اليوم وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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يغلق المجلس الأعلى للجامعات اليوم الإثنين، باب التقدم بالطعون ضد المرشحين لرئاسة الـ8 جامعات الحكومية، وهى جامعات (عـين شمس - بنها - كفـر الشـيخ - سـوهـاج - دمنهور - دمياط - الوادى الجـديد - مطروح).
 
 
وتقدم بالترشح لرئاسة جامعة كفر الشيخ مرشح واحد وهو الدكتور عبد الرازق يوسف الدسوقى ، أما القائمة المبدئية المتقدمين بالترشح لرئاسة جامعة عين شمس، حيث كشفت عن تقدم 4 مرشحين وهم الدكتور عمر محمد حسنين عبد السلام عميد كلية الهندسة والدكتور عبد الفتاح محمد سعود القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد ضياء زين العابدين عميد كلية طب الأسنان والدكتورة صفاء   سيد محمود على استاذ ورئيس قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية.
 
أعلن المجلس الأعلى للجامعات القائمة المبدئية المتقدمين بالترشح لرئاسة جامعة عين شمس حيث كشفت عن تقدم 9 مرشحين وهم :
 
1 - الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب 
 
2 - الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا 
 
3-. الدكتور اسلام محمد شيحة بكلية العلوم جامعة بنها 
4 - الدكتور محمد فهمى شندى عامر أستاذ بكلية الطب البشرى 
5 - الدكتور السيد عبد الحميد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة
6 - الدكتور عبد المؤمن شمس الدين عميد كلية الفنون التطبيقية
7 - الدكتور جمال السيد عبد العزيز وكيل كلية الهندسة 
8 - الدكتور محمد جمال الدين الاشهب عميد كلية الطب البشرى
9 - الدكتورة عبير فتح الله الرباط بكلية الآداب
 
فيما كشفت القائمة المبدئية للمرشحين لرئاسة جامعة سوهاج عن تقدم 5 مرشحين لرئاسة الجامعة، وهم الدكتور حسان حمدى نعمان نائب رئيس جامعة سوهاج للدراسات العليا والدكتور عبد الباسط محمد أبو ضيف أستاذ بكلية العلوم والدكتورة لبنى عبد المحسن عبيد نصير أستاذ بكلية العلوم والدكتور مجدى محمد أمين عميد كلية الطب جامعة سوهاج والدكتور حازم عبد الرحمن عبيد الله الأستاذ بكلية الزراعة.
وتقدم 19 مرشحا لرئاسة جامعة دمنهور، و14 مرشحا تقدموا لرئاسة جامعة دمياط، و6 مرشحين لرئاسة جامعة الوادى الجديد ، و7 مرشحين لرئاسة جامعة مطروح.
 
 
وأوضح الجدول الزمنى للترشح لرئاسة 8 جامعات حكومية أن يوم الاثنين 6 فبراير موعدا لاجتماع لجنة البت فى الطعون وإعلان القائمة النهائية بأسماء المتقدمين، على أن يتم تسليم أوراق المتقدمين لأعضاء اللجان يوم الأحد 12 فبراير 2023.

التعليم العالى

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لجنة اختيار القيادات الجامعية

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