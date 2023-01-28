اليوم السابع
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الأعلى للجامعات: التسجيل فى قوائم لجان المحكمين للدورة الـ14 الأربعاء المقبل

السبت، 28 يناير 2023 11:07 ص
الأعلى للجامعات: التسجيل فى قوائم لجان المحكمين للدورة الـ14 الأربعاء المقبل وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن إعادة فتح باب التسجيل فى قوائم لجان المحكمين للدورة الرابعة عشر، حيث تقرر فتح باب التقدم لعضوية لجان المحكمين فى الدورة الرابعة عشر (2022-2025)، وذلك لأعضاء هيئة التدريس من الجامعات الحكومية الذين لم يسبق لهم التسجيل فى نظام اللجان العلمية والمحكمين، بالإضافة إلى الذين لم يحدثوا بياناتهم خلال الدورة الرابعة عشر.

وذلك طبقا لما جاء بقرارات المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 22/1/2022 بشأن اللجان العلمية.

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات أنه يتم التقدم بدأ من 1/2/2023 ولمدة شهر على الرابط: http://scicom.scu.eg/ وعلى الذين لم يحدثوا بياناتهم تسجيل الدخول على حسابتهم الخاصة وتحديث بياناتهم والحفظ لإبداء الرغبة فى الانضمام للجان المحكمين فى الدورة الرابعة عشر. علماً بأنه فى حال فقدانهم لكلمة المرور الخاصة بحسابتهم الشخصية على النظام استرجاع كلمة المرور عن طريق إتباع الآتي:

1- الدخول على الموقع بالرابط الأتي (scicom.scu.eg) ثم اختيار "تسجيل الدخول" من القائمة الرئيسية (أقصى يمين الصفحة).
2- يتم الضغط على رابط "هل نسيت معلومات الدخول؟"
3- يظهر المتصفح امكانية إدخال البريد الإلكتروني أو الرقم القومي باللغة الإنجليزية لاسترجاع معلومات الدخول
4- الضغط على التأكد من البيانات.
5- يقوم النظام بإرسال بريد إلكتروني يحتوي على بيانات الدخول وذلك على البريد الإلكتروني المسجل على النظام مع إظهار البريد الإلكتروني ليتمكن العضو من مراجعة بريده الإلكتروني.
وعلى جانب آخر ،يغلق المجلس الأعلى للجامعات اليوم السبت باب الترشح لرئاسة الـ8 جامعات الحكومية، والتى انطلقت أعمالها يوم السبت الماضى، وهى جامعات (عـين شمس - بنها - كفـر الشـيخ - سـوهـاج - دمنهور - دمياط - الوادى الجـديد - مطروح).
 
 
ومن المقرر أن يعلن المجلس الأعلى للجامعات اليوم السبت، قائمة المرشحين المبدئية المتقدمين لرئاسة 8 جامعات حكومية.
 
وحدد الجدول الزمنى للترشح لرئاسة 8 جامعات حكومية أنه من المقرر أن يتم فتح باب التقدم بالطعون من الأحد 29 يناير حتى الاثنين 30 يناير.

التعليم العالى

الأعلى للجامعات

المحكمين

لجان المحكمين



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