اليوم السابع
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"آثار القاهرة" تعلن نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول إلكترونيا

الإثنين، 30 يناير 2023 01:12 م
"آثار القاهرة" تعلن نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول إلكترونيا الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، عن إتاحة نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول كلية الآثار لجميع برامج البكالوريس العامة والخاصة باللغة العربية والإنجليزية، بالإضافة إلي نتائج الدراسات العليا المتبقية وهي الدبلومات المهنية والمتخصصة.
 
وأوضح الدكتور أحمد رجب أن تم رفع النتيجة على موقع نتائج الكلية  http://results.cu.edu.eg/arch/login.aspx ويتمكن الطلاب من الدخول بالاسم ورقم الجلوس للحصول على النتيجة.
 
واختتمت كليات جامعة القاهرة، الخميس الماضي 26 يناير، امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي أداها نحو 270 ألف طالب وطالبة بمختلف الفرق الدراسية بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2023، وفي إطار من الانضباط والالتزام الكامل بالتعليمات والتوجيهات والضوابط الامتحانية الصادرة عن رئيس الجامعة، وقواعد العملية الامتحانية وفقًا لنظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها، وتوفير أقصى درجة من الانضباط وكل ما يحتاجه الطلاب داخل اللجان، بما يضمن سير الامتحانات بالشكل الأمثل.
 
وكان أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنه بعد مرور 24 ساعة على انتهاء الامتحانات بالجامعة، بدأ عدد من الكليات إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول عقب انتهاء عملية التصحيح الإلكتروني والرصد التي بدأت مباشرة فور الانتهاء من كل امتحان.
 
وتلقى الدكتور محمد الخشت، تقريرًا من الدكتور سامح عبد الفتاح عميد كلية الزراعة، أوضح فيه أن متوسط نسب النجاح بكلية الزراعة بلغ 81% لإجمالي 34,776 طالبا لـ 429 مقررا ببرامج اللغة العربية واللغة الإنجليزية. 
 
وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه تم إعلان نتائج الدراسات العليا بكلية الآثار الأسبوع الماضي، مؤكدًا أنه في الأيام القليلة القادمة ستعلن تباعًا نتائج باقي الكليات.

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نتائج امتحانات الفصل الدراسى الاول



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