عميد آداب القاهرة: انتظام تصحيح امتحانات التيرم الأول وإعلان النتيجة قريبا

كتب محمد صبحى

أكدت الدكتورة عبير عبد السلام القائم بعمل عميد كلية الآداب ب جامعة القاهرة ، انتظام أعمال الكنترولات فى الكلية بشكل يومى، لتصحيح نماذج إجابات امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول والقيام بأعمال رصد الدرجات.

وأوضحت الدكتورة عبير عبد السلام فى تصريحات ل "اليوم السابع " أنه بمجرد الانتهاء من أعمال الرصد والمراجعة سيتم اعلان وإتاحة النتيجة للطلاب إلكترونيا على موقع الكلية مع تنظيم مواعيد التقدم بالتماسات وإعلانها للطلاب وذلك بالنسبة لطلاب الليسانس والبرامج الخاصة حتى يتسنى لهم العمل على تسجيل المواد للفصل الدراسى الثانى.

وتابعت عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة ، أن من المتوقع أن يتم إعلان النتائج قبل بداية الفصل الدراسى الثانى ، مشيرة إلى أن بالتزامن مع بدء إجازة منتصف الفصل الدراسى الأول من العام الجامعى الجارى تبدأ الكلية أعمال الصيانة المبانى والقاعات لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب مع بداية الفصل الدراسى الثانى .

وقد اختتمت كليات جامعة القاهرة، الخميس الماضي 26 يناير، امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي أداها نحو 270 ألف طالب وطالبة بمختلف الفرق الدراسية بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2023، وفي إطار من الانضباط والالتزام الكامل بالتعليمات والتوجيهات والضوابط الامتحانية الصادرة عن رئيس الجامعة، وقواعد العملية الامتحانية وفقًا لنظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها، وتوفير أقصى درجة من الانضباط وكل ما يحتاجه الطلاب داخل اللجان، بما يضمن سير الامتحانات بالشكل الأمثل.

وكان أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنه بعد مرور 24 ساعة على انتهاء الامتحانات بالجامعة، بدأ عدد من الكليات إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول عقب انتهاء عملية التصحيح الإلكتروني والرصد التي بدأت مباشرة فور الانتهاء من كل امتحان.

و تلقى الدكتور محمد الخشت، تقريرًا من الدكتور سامح عبد الفتاح عميد كلية الزراعة، أوضح فيه أن متوسط نسب النجاح بكلية الزراعة بلغ 81% لإجمالي 34,776 طالبا لـ 429 مقررا ببرامج اللغة العربية واللغة الإنجليزية.