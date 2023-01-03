اليوم السابع
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الثلاثاء، 03 يناير 2023 06:46 م
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27 مدرسة تحصل على شهادة الاعتماد والجودة بالجيزة

الثلاثاء، 03 يناير 2023 05:46 م
27 مدرسة تحصل على شهادة الاعتماد والجودة بالجيزة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتبت - مرام محمد

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حصلت 27 مدرسة بمحافظة الجيزة، على شهادة الاعتماد والجودة وذلك بعد مطابقتهم مواصفات الحصول على شهادة الجودة من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد قطاع التعليم قبل الجامعى.
 
وشملت المدارس التي حصلت على شهادة الاعتماد والجودة بالمحافظة، مدرسة روضة مدرسة الأهرام مودرن لغات والتابعة لإدارة الهرم، وروضة الشيخ زايد والتابعة لإدارة الشيخ زايد مرحلة رياض الأطفال، ومدرسة نمور بدر الخاصة عربي الابتدائية والتابعة لإدارة أكتوبر، ومدرسة لاروز دى ليزيه لغات والتابعة لإدارة الدقى، ومدرسة الشيخ زايد الرسمية لغات الحى الأول والتابعة لإدارة الشيخ زايد.
 
كما تم اعتماد مدرسة المقاطفية الابتدائية والتابعة لإدارة العياط، وروضة كفر أبو الحديد الابتدائية والتابعة لإدارة منشأة القناطر، وروضة الإيمان الخاصة والتابعة لإدارة أوسيم، وروضة السلام تعليم أساسي والتابعة لإدارة الوراق، وروضة الصديق تعليم أساسي والتابعة لإدارة العمرانية، وروضه المدينة الجامعية والتابعة لإدارة الدقي، وروضة الحي الخامس الرسمية المتميزه والتابعة لإدارة 6 أكتوبر.
 
واعتمدت مدارس مودرن انفينتى الخاصة لغات والتابعة لإدارة الشيخ زايد، ومدرسة الإيمان الإعدادية التابعة لإدارة أوسيم، وروضة الصديق الابتدائية التابعة لإدارة الواحات، وروضة الإمام علي التابعة لإدارة الدقي، وروضة المعتمدية الابتدائية بنين التابعة لإدارة كرداسة، وروضة الفؤاد التابعة لإدارة الهرم، وروضة خالد بن الوليد الابتدائية التابعة لإدارة الواحات، وروضة مدرسة صلاح الدين الابتدائية والتابعة لإدارة منشأة القناطر، ومدرسة الصفا الخاصة التابعة لإدارة بولاق الدكرور.
 
كما تم اعتماد مدرسة روضة العمدة الابتدائية التابعة لإدارة العمرانية، وروضة العروبة الرسمية عربي لغات التابعة لإدارة شمال الجيزة مدرسة طلعت حرب التابعة لإدارة العجوزة، ومدرسة روضة مدرسة 6 أكتوبر التابعة لإدارة بولاق الدكرور، وروضة العقيد عزت جوهر الخاصة بالبراجيل التابعة لإدارة أوسيم، ومدرسة الصفا التابعة لإدارة بولاق الدكرور المرحلة الاعدادية.
 
 
 
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