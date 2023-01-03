وفاة كين بلوك سائق سباقات الرالى المحترف فى حادث "عربة جليد"

كتبت: نهال أبو السعود

توفي سائق سباقات الرالي المحترف كين بلوك، الذي اشتهر بحركاته الجريئة خلف عجلة القيادة، عن عمر يناهز 55 عامًا بعد حادث عربة جليد، وفقًا لما قاله فريق Hoonigan Racing.

وقال Hoonigan في بيان نُشر على انستجرام: "إنه لعميق أسفنا أن نتمكن من تأكيد وفاة كين بلوك في حادث عربة ثلجية اليوم .. كان كين صاحب رؤية ورائد وأيقونة. والأهم من ذلك ، الأب والزوج. سنفتقده بشكل لا يصدق ".

ووقع الحادث في مقاطعة واساتش بولاية يوتا، وقالت سلطات المنطقة إن بلوك كان يسير على منحدر شديد الانحدار عندما انقلبت عربة الثلج وسقطت فوقه، وقالوا في بيان "أعلن وفاته في مكان الحادث متأثرا بجروح أصيب بها في الحادث"

بدأ كين مسيرته في الراليات في 2005 ، وحصل على لقب Rookie of the Year في بطولة رالي أمريكا وشارك في بطولة العالم للراليات وفاز بالعديد من ميداليات الرالي في ألعاب إكس.

كما شارك الأمريكي في تأسيس شركة الملابس الرياضية وأنتج سلسلة فيديو Gymkhana حصدت ملايين المشاهدات على يوتيوب.

وعبر الكثير من أبطال رياضة السيارات ومدراء في الصناعة عن صدمتهم لرحيل بلوك، الذي كان سائق رالي فائز في Rally America وGlobal Rallycross، لكنه اشتهر من خلال برنامج "Gymkhana" الناجح للغاية الذي ساعده في بناء قاعدة مشتركين ومتابعين تقدر بالملايين على يوتيوب وإنستجرام.

وقال جنسون باتون، بطل الـ فورمولا 1 السابق، إن بلوك كان "موهبة قدمت الكثير لرياضتنا. لقد كان صاحب رؤية حقيقية بأسلوبه الفريد وابتسامته".

وتوالت ردود الفعل على تويتر حزنا على وفاة بلوك، ومنها من قبل مدير شركة فورد، جيم فارلي، وفرق أخرى في رياضة السيارات.