اليوم السابع
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الثلاثاء، 03 يناير 2023 12:54 م
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وزير النقل البريطانى ينفى عرقلة صفقة لإنهاء إضرابات عمال السكك الحديدية

الثلاثاء، 03 يناير 2023 11:54 ص
وزير النقل البريطانى ينفى عرقلة صفقة لإنهاء إضرابات عمال السكك الحديدية ريشى سوناك - رئيس الوزراء البريطانى
كتبت رباب فتحى

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جادل وزير النقل البريطاني، مارك هاربر، بأن الحكومة تبذل ما في وسعها لإنهاء نزاع السكك الحديدية والإضرابات بشأن الأجور والوظائف وظروف العمل، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

 

ونفى اتهامات النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل RMT للحكومة بعرقلة صفقة بين النقابات وشبكة السكك الحديدية ومشغلي القطارات. وقال إن "عرضًا عادلًا ومعقولًا" كان مطروحًا على الطاولة ، وأن عمال السكك الحديدية بحاجة إلى قبول التغييرات في ظروف العمل.

وقال لبرنامج توداي على إذاعة بي بي سي 4 إنه التقى ميك لينش، رئيس النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل RMT ، الذي قال يوم الاثنين إنه بدلاً من "تسهيل صفقة" ، كانت الحكومة تفعل العكس.

وقال هاربر: حاولت تغيير نغمة المناقشات وتأكدت أيضًا من وجود عرض أجور جديد محسّن تم تقديمه إلى النقابات العمالية ، وقبلت نقابتان من النقابات هذا العرض. إنه لأمر مخيب للآمال أن توصي النقابة الوطنية أعضائها بعدم قبول العرض واستمرار الإضرابات.

وأضاف قائلا "عقدنا اجتماعات ، التقى وزير السكك الحديدية بأرباب العمل وشركات تشغيل القطارات وشبكة السكك الحديدية والنقابات قبل عيد الميلاد. لدينا المزيد من الاجتماعات المقرر عقدها الأسبوع المقبل ونحاول بشدة تسهيل التوصل إلى تسوية لهذا النزاع.

وقال إن مشغلي القطارات قد طرحوا "عرضًا عادلًا ومعقولًا على الطاولة". وردا على سؤال عما إذا كان بإمكان شركات السكك الحديدية تقديم المزيد من الأجور مقابل مثل هذه التغييرات ، أو تحتاج إلى إذن الحكومة للقيام بذلك ، قال هاربر إن المناقشات حول الإصلاحات لن تتم إلا بعد التوقف عن الإضرابات والعودة إلى طاولة المفاوضات، ويجب أن يكون العرض الذي يقدم لهم عادلاً لدافعي الضرائب.

 

وكرر: هناك عرض عادل ومعقول على الطاولة يمكن مقارنته بنوع صفقات الدفع التي يحصل عليها الناس عبر الاقتصاد وعلينا إجراء بعض الإصلاحات في هذه الصناعة.

وقال إنه كان "صارما مع كلا الجانبين" ، عندما سئل عن سبب كونه أكثر صرامة مع النقابات من مشغلي القطارات ، الذين حققوا أرباحًا بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني خلال الوباء ، مع قيام العديد منهم بخدمة سيئة في الأشهر الأخيرة.

 

 


إضرابات عمال السكك الحديدية

إضرابات بريطانيا

بريطانيا

ريشى سوناك

وزير النقل البريطاني

مارك هاربر



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