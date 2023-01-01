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نظافة القاهرة ترفع مخلفات الهدم التاريخية خلف سور مجرى العيون

الأحد، 01 يناير 2023 05:09 م
نظافة القاهرة ترفع مخلفات الهدم التاريخية خلف سور مجرى العيون رفع مخلفات الهدم التاريخية خلف سور مجرى العيون
كتب ـ سيد الخلفاوى

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رفعت هيئة نظافة القاهرة مخلفات البناء التاريخية، بمحيط سور مجرى العيون، حيث تفقد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، سور مجري العيون قطاع السيدة زينب ومصر القديمة والخليفة، لمتابعة أعمال تسوية وتمهيد الأرض وتحسين المظهر العام خلف سور مجري العيون.

 وتم الدفع بمعدات وسيارات هيئة الإنقاذ المركزى، وتم رفع مستجدات التراكمات ومخلفات البناء، ووجه رئيس هيئة النظافة بوضع أكشاك للمتابعة المستمرة والحفاظ على ما تم من رفع وتشويه للأرض.

وفى السياق، استكملت هيئة النظافة أعمال رفع التراكمات ومخلفات البناء والهدم والرتش الموجودة بحرم السكة الحديد وذلك تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء إيهاب الشرشابي رئيس الهيئة، حيث تم توجيه الإدارة المركزية للنظافة للتنسيق مع الإنقاذ المركزي بمعدات وسيارات الهيئة، وتم الدفع بحملة ليلية بـ2 لودر و9 سيارات قلاب كبير تحت إشراف المهندس عمر منير مدير المنطقة الشمالية والمهندس ابراهيم عامر مدير إنقاذ حلوان  وتم التعامل الفوري مع تلك التراكمات في تحدي جديد وإثبات الذات من الهيئة لرفع تراكمات تاريخية من داخل حرم سكك حديد مصر بطول المنطقة الشمالية.

وفى سياق آخر، تم رفع كفاءة وتطوير حديقة سكة الوايلي بحدائق القبة تنفيذا لتوجيهات اللواء إيهاب الشرشابى رئيس هيئة نظافة القاهرة، من كافة البوابات البرجولات والأسوار وتغير شامل للممرات الداخلية ودهانات جميع البلدورات لإظهار الحديقة بالمظهر الحضاري والجمالي وتحسين المظهر العام بالحديقة، تحت إشراف المهندس اسعد محمد مدير عام الورش الإنتاجية.

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