هطول أمطار مسائية وطقس مائل للبرودة على الإسكندرية.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تتعرض محافظة الإسكندرية مساء اليوم الثلاثاء، حيث شهدت عروس البحر المتوسط، هطول أمطار مسائية مع انخفاض فى درجات الحرارة، ونشاط لحركة الرياح، وطقس مائل للبروده علي أنحاء المحافظة.

ومن جانبها أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية برئاسة اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، استمرار رفع حالة الطوارئ واستمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق لرفع العبئ عن الشبكات، وعلي خفض مناسيب البيارات، وتمركز كامل لسيارات ومعدات الشركة بالمناطق الساخنة، لرفع أي تجمع مياه ينتج عن سقوط الامطار.

وأضافت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية،: استعدادًا للأمطار بناء على توقعات هيئة الأرصاد بهطول أمطار تكون على فترات متقطعة بنسبة 60% تقريبا، مع تمركز سيارات ومعدات وبدالات الشركة بكل المناطق الساخنة بالمحافظة، للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار تنتج عن حالة الطقس.

وعلي صعيد آخر، أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة الاستعدادات وتكثيف أعمال رفع كفاءة الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين على مستوى الأحياء، والإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالي، والتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياة الأمطار.

وشدد المحافظ على تكثيف التواجد لمتابعة هطول الأمطار علي المحافظة "مشيرًا" إلى أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسة منعقدة بشكل دائم على مدار الـ 24 ساعة لاستقبال أي شكاوى طارئة والتعامل معها في الحال.



هطول أمطار على الإسكندرية



هطول أمطار على الإسكندرية



هطول أمطار على الإسكندرية