هطول أمطار على عدد من مدن وقرى كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت محافظة كفر الشيخ، هطول أمطار بعدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، وذلك في إطار ما تتعرض له المحافظة من نوة " رأس السنة"، يأتي ذلك في ظل التوقعات بهطول أمطار، حيث من المتوقع أن تشهد محافظة كفر الشيخ، أمطار تبدأ متوسطة الشدة قد تكون غزيرة ورعدية، ونزول ثلوج، خاصة على شمال المحافظة المطلة على ساحل البحر المتوسط، على فترات متقطعة.





ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة الاستعدادات وتكثيف أعمال رفع كفاءة الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين على مستوى الأحياء، والإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالي، وذلك في إطار استعدادات محافظة كفر الشيخ لاستقبال العام الميلادي الجديد، والاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وشدد المحافظ على تكثيف حملات النظافة والتجميل ومراجعة أعمده الإنارة وصيانتها ورفع الإشغالات، مشدداً على التصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف على الأراضي الزراعية مستغلين انشغال الأجهزة التنفيذية والأمنية في تأمين الاحتفالات الرسمية وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات وتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون، مشيراً إلى أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسة منعقدة بشكل دائم على مدار الـ 24 ساعة لاستقبال أي شكاوى طارئة والتعامل معها في الحال.

وأعلن محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الاستعداد في جميع مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية، والمتابعة المستمرة من قبل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، مشدداً على رؤساء المدن بالاستعداد الكامل لمواجهة سقوط الأمطار ورفعها أولا بأول، إضافة بالتواجد المستمر في الشوارع، محذرًا المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الانارة حرصًا على سلامتهم.

وطالب رؤساء المدن أيضًا بالتأكد من صيانة صفايات الأمطار وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي جرى تغطيتها، وحصر جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة، والتأكد من صلاحية استخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار.

وفي السياق سجلت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس في محافظة كفر الشيخ لتصل درجة الحرارة الكبرى 20 درجة والصغرى 12 درجة، وسقوط الأمطار بنسبة 80 %، والرطوبة بنسبة 81%، والرياح تصل إلى 11 كيلو متر في الساعة.