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نقل محافظ المنيا للمستشفى بعد إصابته بوعكة صحية

الثلاثاء، 03 يناير 2023 03:56 م
نقل محافظ المنيا للمستشفى بعد إصابته بوعكة صحية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا
المنيا -حسن عبد الغفار

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نقل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إلى مستشفى القلب والصدر، لتلقى الرعاية الصحية، وذلك بعد إصابته  بوعكة صحية، أثناء أداء مهام عملة داخل مكتبه، بديوان عام المحافظة.

وقالت مصادر، أن محافظ المنيا وصل إلى مستشفى القلب والصدر بحالة سيئة، حيث تم إجراء قسطرة استكشافية، ودعامتين للشرايين وحجزه بقسم الرعاية، بينما قام الدكتور محمد محمود ابوزيد، نائب المحافظ بإدارة المحافظة بالتعاون مع السكرتير العام والسكرتير العام المساعد وتسيير الأعمال .

ومن المنتظر أن يخلد المحافظ إلى الراحة لفترة لا تقل عن 15 يوما حسب التقارير الطبية.




 


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