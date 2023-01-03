نشطاء "الجيل الأخضر" يلطخون واجهة مجلس الشيوخ الإيطالى بـ"طلاء" برتقالى

كتب أحمد علوى

أفادت وسائل إعلام إيطالية بأن جماعة من دعاة حماية البيئة الإيطاليين تطلق على نفسها "الجيل الأخير" صبوا طلاء برتقاليا على واجهة مبنى مجلس الشيوخ في العاصمة الإيطالية روما، الاثنين.

وبحسب قناة "راي نيوز 24" الإيطالية، فقد اعتقلت الشرطة خمسة من أعضاء الجماعة، فيما صرح النشطاء في بيان لهم بأن "اليأس الناجم عن الإحصاءات المزعجة لانهيار المناخ الذي بدأ بالفعل دفعهم إلى ارتكاب هذا العمل التخريبي".

من جانبه، أعرب رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي، إجنازيو لا روسا، عن غضبه من تصرفات النشطاء البيئيين وأعلن أنه عقد اجتماعا لمجلس إدارة المجلس، اليوم الثلاثاء، لمناقشة الحادث.

يذكر أنه في نوفمبر الماضي، تمكن نشطاء بيئيون من الوصول إلى مدرج الطائرات في مطار برلين براندنبرغ الألماني، حيث منعوا الطائرات من الإقلاع أو الهبوط لمدة ساعتين تقريبا.

ونقلت شبكة "دويتش فيله" عن متحدث باسم المطار أن نشطاء المناخ أغلقوا مطار برلين براندنبرغ لفترة وجيزة بعد أن تمكنوا من الوصول إلى مدارج الطائرات.

واضطرت سلطات المطار إلى إغلاق مدرجه لمدة ساعتين تقريبا بعد اقتحام محتجين من جماعة "الجيل الأخير" البيئية للمطار من الجانبين الشمالي والجنوبي.