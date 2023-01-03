ميناء دمياط يستقبل 34 سفينة متنوعة اليوم

دمياط - هيثم مراد

استقبل ميناء دمياط اليوم 12 سفينة متنوعة اليوم، بينما غادر 11 سفينة أخري، ليصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 17890 طن تشمل : 11660 طن يوريا و 2100 طن مولاس و 4130 طن بضائع متنوعة.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 54602 طن تشمل : 12431 طن قمح و 340 طن تفاح و 13085 طن خردة و 7825 طن سكر و 4032 طن عدس و 10879 طن فول و 1050 طن مولاس و 1242 طن حديد و 2733 طن بضائع متنوعة و 2988 راس ماشية "عجول تسمين" بإجمالي وزن 985 طن.



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 835 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 966 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1559 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 81832 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 76578 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4356 شاحنة.



وفي سياق متصل أوضح اللواء أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أن الميناء تستعد حاليا لاستقبال حزمة من المشروعات التنموية العملاقة والتي ستؤثر على مستقبل العمل داخل الميناء بشكل إيجابي في المستقبل القريب، لافتا إلي وجود تنسيق جيد بين الهيئة ومصلحة الجمارك من أجل توفير الخدمات لعملاء الميناء بشكل يسير وسهل يضمن جذب الاستثمار، إضافة إلي مواكبة خطبة التكوير التي تسير إليها مصر نحو تحقيق أفضل عائد من تلك المشروعات، إضافة إلي التماشي مع مصر الرقمية والتحول الرقمي الذي يتم تطبيقه حاليا

