معلومات قانونية.. ما هى الحالات التى لا يقع فيها الطلاق؟

كتب أحمد حسنى

يتساءل الكثير من المواطنين، عن الحالات التى لا يقع فيها الطلاق ، بالرغم من قوله شفاهةً من الزوج، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية أبرز حالات الطلاق التى لا تقع ولا تعد صحيحة رغم قولها.

1- طلاق السكران

لا يقع طلاق المغيب عن الوعي سواءً كان مخموراً أو نتعاطى لأى من أنواع مذهبات العقل.

2- طلاق المكره

لا يعتد بالطلاق الذى يصدره المكره، فلا يجوز إكراه الزوج على تطليق زوجته.

3- طلاق الغضبان

لا يعتد بالطلاق الصادر وقت الغضب أو العصبية الزائدة بالنسبة للزوج.

4- طلاق المجنون أو المعتوه

لا يجوز ولا يعتد بطلاق المعتوه أو من أصابه مرض الجنون، وفى حالة طلب الزوجة الطلاق، فيجب تقديم دعوى أمام القاضى المختص.

5- طلاق المدهوش

لا يعتد بالطلاق الصادر من الشخص الذى ابتلى بكارثةً ما، أو مصيبة أى كانت أثرت على حديثه خلال تلفظه بالطلاق.